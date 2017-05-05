Andre Castro'dan fikstür eleştirisi

Türkiye Kupası’nda Konya karşısında unutulmaz bir geri dönüşe imza atan Kasımpaşa, bu karşılaşmadan sadece 2 gün sonra Süper Lig’de saat 13.00’te Akhisar Belediyespor’u konuk etmişti. Lacivert-Beyazlılar’ın başarılı orta sahası Andre Castro, TFF’nin fikstür planlamasını eleştirdi. Portekizli yıldız, “Hem kupaya hem de lige aynı seviyede odaklanmaya çalışıyoruz fakat burada haksızlığa uğradığımız bir konu olarak maç zamanlarını gösterebilirim. 2 gün önce akşam 20.45’te oynadıktan sonra pazar günü o sıcağın altında öğle vakti oynamak bizi biraz zorladı. Tabii bu bahane değil ama yorgunluğu fazlasıyla hissettik” dedi.

‘G.SARAY İSTİKRARSIZ’

Bu hafta oynanacak olan G.Saray maçına yönelik de açıklamalarda bulunan Portekizli yıldız, “G.Saray inişleri çıkışları olan bir takım, çok fazla istikrarlı bir görüntü göstermiyorlar, çok iyi bir maç oynadıktan sonra çok kötü bir maç oynayabiliyorlar. Güzel bir maç olacak, güzel bir stadyumda maalesef seyircisiz oynanacak. Seyirci olması tabii ki oyuncular içinde önemli. Seyircilerin olmasını tercih ederdik ama biz iyi bir maç çıkarıp 3 puan alacağız” diye konuştu.

HABERTÜRK SPOR / VOLKAN KÖSE