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FUTBOL

Arda Turan'ın menajeri Inter yöneticisi ile görüştü

05 Mayıs 2017 Cuma, 11:13:03

  • 1 Arda Turan'ın menajeri Inter yöneticisi ile görüştü
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    İtalyan basını Arda Turan'ın Inter'e transferi için Ahmet Bulut ile Piero Ausilio'nun görüştüğünü belirterek konuyla ilgili bir de fotoğraf yayınladı.

  • 2 Arda Turan'ın menajeri Inter yöneticisi ile görüştü
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    Adı son günlerde İtalyan devi Inter ile anılan Arda Turan için yeni bir iddia var.

     

  • 3 Arda Turan'ın menajeri Inter yöneticisi ile görüştü
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    Tuttosport'ta yer alan habere göre milli oyuncunun menajeri Ahmet Bulut, Inter yöneticisi Piero Ausilio ile bir araya geldi.

  • 4 Arda Turan'ın menajeri Inter yöneticisi ile görüştü
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    Bir restoranda yemek yiyen ikilinin Arda Turan'ın transferi için görüştükleri iddia edilirken Inter'in, yıldız futbolcuyu transfer etmek için büyük çaba sarf ettiği öne sürüldü.

  • 5 Arda Turan'ın menajeri Inter yöneticisi ile görüştü
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    Öte yandan iddiaya göre Barcelona, Arda Turan için 20 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli istiyor.

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