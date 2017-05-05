Arda Turan'ın menajeri Inter yöneticisi ile görüştü
05 Mayıs 2017 Cuma, 11:13:03 | Güncelleme: 11:17:34
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İtalyan basını Arda Turan'ın Inter'e transferi için Ahmet Bulut ile Piero Ausilio'nun görüştüğünü belirterek konuyla ilgili bir de fotoğraf yayınladı.
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Adı son günlerde İtalyan devi Inter ile anılan Arda Turan için yeni bir iddia var.
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Tuttosport'ta yer alan habere göre milli oyuncunun menajeri Ahmet Bulut, Inter yöneticisi Piero Ausilio ile bir araya geldi.
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Bir restoranda yemek yiyen ikilinin Arda Turan'ın transferi için görüştükleri iddia edilirken Inter'in, yıldız futbolcuyu transfer etmek için büyük çaba sarf ettiği öne sürüldü.
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Öte yandan iddiaya göre Barcelona, Arda Turan için 20 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli istiyor.
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AHMET BULUT, BARÇA'DA KALACAĞINI SÖYLEMİŞTİ
Öte yandan, Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut, transfer iddialarıyla ilişkin olarak, milli oyuncunun Barcelona'da oynamaktan keyif aldığını belirterek, "Arda Barça'da kalacak. Takımında gerçekten çok mutlu." şeklinde görüş belirtmişti.
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Ahmet Bulut, 30 yaşındaki futbolcunun hedefinin, kontrat süresinin dolacağı 2020 yılına kadar Katalan temsilcisinde forma giymeye devam etmek olduğunu da vurguladı.