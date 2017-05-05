Sezonun bitmesine son 5 hafta kala Galatasaray, Kasımpaşa'yı evinde konuk edecek. Ligde 52 puanla 4. sırada yer alan Galatasaray ile 37 puanla 10. sırada bulunan Kasımpaşa 3 puan için kıyasıya mücadele edecek. Peki Galatasaray - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? İşte karşılaşmanın detayları...

GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA?

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa mücadele edecek. Galatasaray - Kasımpaşa maçı 6 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Türk Telekom Arena'da Özgür Yankaya'nın yöneteceği karşılaşma beIN Sports kanalından canlı yayınlanacak.

Yankaya'nın yardımcılıklarını Baki Tuncay Akkın ve Hakan Yemişken yapacak. Karşılaşmada dördüncü hakem ise Koray Gençerler olacak.

GALATASARAY İLE KASIMPAŞA 26. RANDEVUDA

Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın 26. kez karşı karşıya gelecek.



İki ekip arasında geride kalan 25 lig maçından 16'sını Galatasaray kazandı, 6 müsabaka berabere sonuçlandı, Kasımpaşa sadece 3 kez galip gelebildi.



Galatasaray'ın 50 golüne, Kasımpaşa 22 golle yanıt verdi.



Sezonun ilk yarısında Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan maçı Galatasaray 2-1 kazandı.

EN FARKLI SKORLAR

Galatasaray, galibiyet sayısı bakımından büyük üstünlük kurduğu rakibini bir kez 5-0, bir kez de 4-0 yendi.

Kasımpaşa ise 2013-2014 sezonunda Türk Telekom Arena'daki maçta 4-0 galip geldi.

OYNANAN MAÇLAR

Galatasaray ile Kasımpaşa arasında yapılan lig maçlarında alınan sonuçlar şöyle:



Sezon 1. Maç 2. Maç

1959-1960 0 - 0 4 - 0



1960-1961 0 - 0 1 - 0



1961-1962 2 - 1 0 - 0



1962-1963 5 - 2 2 - 0 (Final Grubu)



1963-1964 0 - 0 5 - 0



2007-2008 1 - 0 0 - 1



2009-2010 3 - 1 4 - 1



2010-2011 3 - 0 3 - 1



2012-2013 2 - 1 1 - 2



2013-2014 1 - 1 0 - 4



2014-2015 2 - 1 3 - 2



2015-2016 2 - 2 4 - 1



2016-2017 2 - 1



Not: Maç sonuçlarında ilk takım olarak Galatasaray alınmıştır.

GALATASARAY, SEYİRCİSİZ MAÇTA KAZANMAK İSTİYOR

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Türk Telekom Arena'da saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Özgür Yankaya yönetecek.

Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe derbisindeki saha olayları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun verdiği 1 maçlık seyircisiz oynama cezasından dolayı, Kasımpaşa karşılaşmasına taraftar desteğinden yoksun çıkacak. Müsabakayı konuk ekip taraftarları ise takip edebilecek.

Ligde üst üste aldığı başarısız sonuçların ardından, deplasmanda Bursaspor'u 5-0 yenerek moral bulan sarı-kırmızılı ekip, Kasımpaşa önünde de iyi bir futbol ortaya koyup, 3 puanı hanesine yazdırmaya çalışacak.

Ligdeki son 5 maçında, önemli rakipleri Trabzonspor, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe'ye yenilip, Adanaspor ile Bursaspor önünde kazanan Galatasaray, 4. sırada bulunurken, kalan 5 müsabakasından alacağı puanlarla 3. durumdaki Fenerbahçe'yi yakalamak için mücadele verecek.

Haftaya 52 puanla 4. sırada giren sarı-kırmızılı ekip, puan tablosunda 3. durumdaki Fenerbahçe'nin 4 puan gerisinde yer alıyor.

Galatasaray'da Kasımpaşa mücadelesi öncesi, tedavisi süren Serdar Aziz dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da Kasımpaşa müsabakası öncesi 5 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Selçuk İnan, Josue Pesqueira, Nigel de Jong, Eren Derdiyok ve Tolga Ciğerci, Kasımpaşa karşısında sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve ligin 31. haftasındaki Gaziantepspor müsabakasında forma giyemeyecek.

