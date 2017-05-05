Lionel Messi'nin cezası kaldırıldı!

FIFA'dan yapılan açıklamada; Arjantin Futbol Federasyonu tarafından yapılan başvurunun haklı bulunduğu ve FIFA Tahkim Kurulu'nun, Arjantinli yıldızın cezasını kaldırdığı duyuruldu.

4 Mayıs 2017'de Zürih'te toplanan FIFA Tahkim Kurulu, FIFA Disiplin Komitesi'nin aldığı 28 Mart 2017 tarihli kararını görüştü. Mart ayında verilen kararda Lionel Messi, Arjantin'in oynayacağı dört maçtan men edilmiş ve 10 bin dolarlık para cezasına çarptırılmıştı. Bu ceza, Arjantin’in Dünya Kupası eleme grubundaki son beş maçının dördüne yıldızından yoksun çıkması anlamına geliyordu.

Messi, iki ay önce verdiği savunmada yaptığı eylemin hakemi rencide etmediğine ve FIFA Disiplin Tüzüğü'nün 57. maddesini ihlal etmediğine inandığını ifade etmişti. Arjantinli oyuncu, "Yardımcı hakemlerden Brezilyalı olan, söylediklerimi açık bir şekilde anlamıştı. Onunla dostça bir şekilde konuşmuştuk ve sözlerim hakemi incitecek şeyler değildi. Eğer ifadelerim yardımcı hakemlerden birini rahatsız ettiyse bunun doğrudan amaçlayarak yapmadığımı belirtmek isterim. Özür dilerim" ifadelerini kullanmıştı.

Eleme grubunda Arjantin'in Bolivya'ya 2-0'lık skorma mağlup olduğu karşılaşmada cezası nedeniyle forma giyemeyen Messi, kalan dört maçta takımdaki yerini alabilecek.