Sivassporlular, hatıra ormanına fidan dikti

Kulüp başkan vekili Erdal Sarılar, asbaşkan Faruk Taşseten, teknik direktör Samet Aybaba ve futbolcular, Karşıyaka Mahallesi'ndeki alanda öğrencilerle yaklaşık 250 çam fidanını toprakla buluşturdu.

Oyunculardan John Boye, fidan dikiminin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "O ağaç inşallah büyüyecek ve herkes beni bilecek, unutmayacak." dedi.

Teknik direktör Aybaba da bugünün kendileri için özel bir gün olduğunu aktardı.

Ağacın oksijenin kalbi olduğunu dile getiren Aybaba, "Orman bir ülkenin yaşanabilir en büyük değerlerinden biridir. Böyle kutsal görevi yerine getirdiğimiz için ben ve oyuncularım çok mutluyuz. Adı da Sivasspor Hatıra Ormanı olunca daha da çok mutlu olduk. İnşallah, hedefimize olan mesafemiz daha kısalır. O zaman bir tane de şampiyonluk ormanı yapacağız." diye konuştu.

Aybaba, 7 Nisan Pazar günü Bandırmaspor ile yapacakları maçın da çok önemli olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Her maçı farklı düşünüyoruz. Önümüzdeki pazar günü maçımız var, çok önemli. Kazanacaksınız ki daha önce kazandıklarınız değer kazansın, hedefe biraz daha yaklaşın. Bu anlamda oyuncularımızın birlikte hareket etme özelliği çok gelişti. İnşallah, bu maçı da kazanıp hedefimize ulaşacağız. Biz hep kendi maçımıza bakıyoruz. Bütün maçlarımızı kazanırsak gruptan birinci çıkıyoruz."