Derbi maça doğru!

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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü

05 Mayıs 2017 Cuma, 17:08:43 Güncelleme: 17:14:21

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş ile 7 Mayıs Pazar günü oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde gerçekleştirilen idmanda sarı-lacivertlilerin, 2 grup halinde 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından, dar alanda pas organizasyonları üzerinde durduğu belirtildi. Antrenmanın çift kale maçlarla tamamlandığı kaydedildi.

Fenerbahçe, Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarını yarınki antrenmanla tamamlayacak.

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