Derbi maça doğru!

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş ile 7 Mayıs Pazar günü oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde gerçekleştirilen idmanda sarı-lacivertlilerin, 2 grup halinde 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından, dar alanda pas organizasyonları üzerinde durduğu belirtildi. Antrenmanın çift kale maçlarla tamamlandığı kaydedildi.
Fenerbahçe, Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarını yarınki antrenmanla tamamlayacak.
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
YORUMLAR 0
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER