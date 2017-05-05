Kosova-Türkiye maçının biletleri satışa çıktı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Arnavutluk'un İşkodra şehrindeki Loro Boriçi Stadı'nda oynanacak maç için 30 lira olan misafir tribün biletlerinin satışının, Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için başladığı ifade edildi.



Biletlerin sadece "taraftarkulubu.tff.org" sitesinden alınabileceğinin belirtildiği açıklamada, Milli Takım Taraftar Kulübü Üyeleri için genel bilet satışının, 10 Mayıs Çarşamba günü başlayacağı kaydedildi.

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