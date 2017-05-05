ÖNE ÇIKANLAR
A Milli Futbol Takımı Kosova bilet
FUTBOL

Kosova-Türkiye maçının biletleri satışa çıktı

A Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda 11 Haziran Pazar günü Kosova ile deplasmanda oynayacağı maçın, Türk taraftarlar için olan biletleri satışa çıktı

05 Mayıs 2017 Cuma, 19:36:34 Güncelleme: 19:40:04

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Arnavutluk'un İşkodra şehrindeki Loro Boriçi Stadı'nda oynanacak maç için 30 lira olan misafir tribün biletlerinin satışının, Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için başladığı ifade edildi.

Biletlerin sadece "taraftarkulubu.tff.org" sitesinden alınabileceğinin belirtildiği açıklamada, Milli Takım Taraftar Kulübü Üyeleri için genel bilet satışının, 10 Mayıs Çarşamba günü başlayacağı kaydedildi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Rıdvan Dilmen, Türkiye - Finlandiya maçını değerlendirdi
FUTBOL

"Antrenörsüz oynadılar"
A Milli Futbol Takımı, Antalya'da!
FUTBOL

A Milli Futbol Takımı, Antalya'da!
Türkiye-Finlandiya maçı kapalı gişe
FUTBOL

Finlandiya maçı kapalı gişe
Ünlülerin eski fotoğrafları
ŞİPŞAK

Amerika'ya damgasını vurmuştu, çocukluk fotoğrafını ...