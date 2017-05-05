Atiba Hutchinson'ın derbiye yetişmesi zor

Medipol Başakşehir maçında sakatlandıktan sonra 5 gündür tedavi olan Kanadalı oyuncu saha çalışmalarına başlamasına rağmen takım antrenmanına katılacak düzeye gelmedi. Bu akşamki idmanda da takımdan ayrı bireysel antrenör eşliğinde çalışmalarını sürdüren Atiba'nın yarınki idmanda yer alsa bile Fenerbahçe maçında oynaması zor görünüyor.



Öte yandan Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını bu akşam yaptığı idman ile sürdüren Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. Takım halinde yapılan ısınma koşuları ve streching çalışması ile başlayan antrenman, dar alanda kontrol pas çalışması ve taktik program ile devam etti. İdman, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışmaları ile sona erdi.



Siyah Beyazlılar hazırlıklarını yarın akşam saat 18.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.









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