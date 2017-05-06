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FUTBOL

Fenerbahçe için işler tıkırında

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş'la karşılaşacak olan Fenerbahçe'de sakatların iyileşmesi, yüzleri güldürüyor

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 09:56:53 Güncelleme: 09:59:28

Ç.Rize maçı sonrası revire dönen Samandıra’da işler planlandığı gibi gitti. Hasan Ali Kaldırım, Simon Kjaer ve Jeremain Lens hedeflendiği gibi dün yapılan antrenmanın tamamına katılırken grip olan Ozan da tamamen hastalığını atlattı. Wiel, Fernandao ve Uygar dışında tam kadro çalışan F.Bahçe’de Advocaat sağlık ekibine ve oyunculara gösterdikleri fedakarlıktan dolayı teşekkür etti.

FERNANDAO DÖNDÜ
Fenerbahçe’de Atiker Konya ile oynanan mücadelede sakatlanan ve kolu kırılan Fernandao amliyat olduktan sonra ülkesi Brezilya’ya gitmişti. Özel program dahilinde çalışmalarını ülkesinde sürdüren Brezilyalı oyuncu dün İstanbul’a gelerek kontrollerden geçti. Yapılacak tetkiklerin ardından yeni bir program hazırlanacak olan Fernandao yeniden ülkesine gidecek.

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