Fenerbahçe için işler tıkırında

Ç.Rize maçı sonrası revire dönen Samandıra’da işler planlandığı gibi gitti. Hasan Ali Kaldırım, Simon Kjaer ve Jeremain Lens hedeflendiği gibi dün yapılan antrenmanın tamamına katılırken grip olan Ozan da tamamen hastalığını atlattı. Wiel, Fernandao ve Uygar dışında tam kadro çalışan F.Bahçe’de Advocaat sağlık ekibine ve oyunculara gösterdikleri fedakarlıktan dolayı teşekkür etti.

FERNANDAO DÖNDÜ

Fenerbahçe’de Atiker Konya ile oynanan mücadelede sakatlanan ve kolu kırılan Fernandao amliyat olduktan sonra ülkesi Brezilya’ya gitmişti. Özel program dahilinde çalışmalarını ülkesinde sürdüren Brezilyalı oyuncu dün İstanbul’a gelerek kontrollerden geçti. Yapılacak tetkiklerin ardından yeni bir program hazırlanacak olan Fernandao yeniden ülkesine gidecek.

HABERTÜRK SPOR