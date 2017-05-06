Kemal Özdeş'ten Galatasaray yorumu

Deplasmanda bugün G.Saray’a konuk olacak Kasımpaşa’da hedef; güçlü rakibini sahasında yenerek ligdeki 4 maçlık galibiyet hasretini sonlandırmak. LacivertBeyazlılar’ın başarılı teknik patronu Kemal Özdeş zorlu mücadele ile ilgili yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz hafta hem lig hem de kupada çok zor bir periyot yaşadık. Sıkışmış programda dinlenmeden oynadığımız Akhisar Belediye maçını kaybettik. Hafta içi hem fiziksel hem de mental olarak toparlandık. G.Saray ile zor bir maç oynayacağız. Rakibimiz iyi durumda ve Bursa’yı farklı yenerek moral depoladı. Hem defansta hem de hücumda coşkulu oynamalıyız. Ligin son 5 haftası için çıkış yakalamak ve üst sıralara yükselmek istiyoruz. Ligde ve kupada oynadığımız iyi futbolu, Galatasaray karşısında da tekrarlayacağımıza inanıyorum. Bu sayede kupa maçına da hazır olacağız” diye konuştu.

TEBRİKLER RAMAZAN KÖSE

Kasımpaşa’nın tecrübeli eldiveni Ramazan Köse’nin eşi Melek Köse, bir kız çocuk dünyaya getirdi. Köse çifti, önceki gün doğan bebeğe Fatima Lina ismini verdi. Ramazan ve Melek çiftine çocukları ile birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir ömür dileriz.

HABERTÜRK SPOR / VOLKAN KÖSE