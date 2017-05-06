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FUTBOL

Fikret Orman, Fenerbahçe maçı öncesi uyarıda bulundu

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe maçını hatırlatarak derbi öncesi futbolculara uyarıda bulundu

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 10:49:27 Güncelleme: 10:52:58

Süper Lig’de geçen hafta alınan Başakşehir yenilgisi sonrası sabah idmanına adeta baskın yapan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, dün de kısa bir tatil için gittiği Londra’dan döner dönmez soluğu Ümraniye’de aldı... Şampiyonluk yolunda yarın çok kritik bir derbi maçına çıkacak olan Siyah-Beyazlı futbolcularla kısa bir toplantı yapan Orman, F.Bahçeli oyuncuların kendilerini tahrik etme yoluna gireceğini söyledi. Orman’ın, oyuncuları, “Maçtan ziyade sizi provokasyona karşı uyarıyorum. Kupa maçında da gördük. Çok gerilimli bir mücadele oldu. Fenerbahçeli oyuncular sizi tekrar tahrik edip kart görmenizi isteyeceklerdir. Aman buna dikkat edin” sözleriyle uyardığı öğrenildi. Futbolcular da, bu durumun farkında olduklarını belirtip, kontrollü davranacaklarını başkan Orman’a ilettikleri bildirildi.

‘F.BAHÇE’Yİ YENELİM, İŞİ BİTİRELİM’
Siyah-Beyazlı kulübün başkanı, derbiden mutlaka galibiyetle ayrılmaları gerektiğini de futbolculara aktardı. Orman, “Başakşehir önünde sizleri tanıyamadım. Ama artık o maçı unuttuk. Alın size bir fırsat. Fenerbahçe’yi yenelim, bu işi bitirelim” ifadelerini kullandı.

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