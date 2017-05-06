ÖNE ÇIKANLAR
FUTBOL

Emre Belözoğlu'nun performansı

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 11:07:47

  • 1 Emre Belözoğlu'nun performansı
    1 | 11

    Spor Toto Süper Lig'de Antalyaspor ile oynanan maça damga vuran Emre Belözoğlu, hem oyunuyla hem takıma yaptığı katkıyla fark yaratmaya devam ediyor.

  • 2 Emre Belözoğlu'nun performansı
    2 | 11

    Başakşehir forması giyen Emre Belözoğlu, 36 yaşında olmasına rağmen (eski takımı) Fenerbahçeli oyuncuları solladı.

  • 3 Emre Belözoğlu'nun performansı
    3 | 11

    İşte yıldız oyuncunun bu sezonki performansı ile geride bıraktığı o isimler:

  • 4 Emre Belözoğlu'nun performansı
    4 | 11

    ALPER POTUK

    1 gol, 4 asist

  • 5 Emre Belözoğlu'nun performansı
    5 | 11

    JOSEF DE SOUZA

    4 gol, 2 asist

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000