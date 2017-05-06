Emre Belözoğlu'nun performansı

Spor Toto Süper Lig'de Antalyaspor ile oynanan maça damga vuran Emre Belözoğlu, hem oyunuyla hem takıma yaptığı katkıyla fark yaratmaya devam ediyor.
Başakşehir forması giyen Emre Belözoğlu, 36 yaşında olmasına rağmen (eski takımı) Fenerbahçeli oyuncuları solladı.
İşte yıldız oyuncunun bu sezonki performansı ile geride bıraktığı o isimler:
ALPER POTUK
1 gol, 4 asist
JOSEF DE SOUZA
4 gol, 2 asist
MEHMET TOPAL
OZAN TUFAN
3 gol, 2 asist
SALİH UÇAN
1 asist
Takımına 4 gol ve 8 asistlik katkı sağlayan Emre, asist sayısı ile Alper Potuk'u 2'ye, Souza, Mehmet Topal ve Ozan Tufan'ı 4'e katladı.
Öte yandan 36 yaşındaki Emre Belözoğlu, Antalyaspor - Başakşehir maçının en çok mesafe kat eden oyuncusu oldu. (Başakşehir'in en yaşlı futbolcusu)
(Hürriyet)