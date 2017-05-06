Türkiye 1'inci Ligi'nde son haftalara girildikçe heyecan tavan yaptı. TFF 1'inci Lig'de şampiyonluk yarışı veren Eskişehirspor, Denizlispor deplasmanında boy gösterecek. Peki, Denizlispor - Eskişehirspor maçı ne zaman,saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? İşte karşılaşmanın detayları...

DENİZLİSPOR - ESKİŞEHİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA BAŞLAYACAK?

TFF 1'inci Lig'in 32'nci haftasında Denizlispor, Eskişehirspor'u konuk edecek. Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşma 6 Mayıs Cumartesi günü saat 18.30'da başlayacak. Kritik mücadelede Volkan Bayarslan düdük çalacak. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Orkun Aktaş, Erdem Bayık ikilisi yapacak. Denizlispor - Eskişehirspor maçı TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

ESKİŞEHİRSPOR'DA HEDEF ŞAMPİYONLUK

Mustafa Denizli'nin gelişiyle adeta şahlanan Eskişehirspor 31 haftada 55 puan topladı. Averaj fazlasıyla Sivasspor'un önünde 2'nci sırada yer alan Kırmızı Siyahlılar, lider Yeni Malatyaspor'un 2 puan gerisinde yer alıyor. İlk 2 sıranın Süper Lig'e doğrudan katılacağı TFF 1'inci Lig'de Eskişehirspor'un öncelikli hedefi şampiyon olarak Süper Lig'e yükselmek. Geçtiğimiz hafta Malatyaspor'un Bandırmaspor deplasmanında 5-0 gibi bir skorla bozguna uğramasını fırsat bilen Eskişehirpsor, Denizlispor'u da mağlup ederek maç fazlasıyla liderliği eline geçirmek istiyor. Eskişehirspor, hemen ardından gelen Sivasspor'a da geçilmemek için mutlak kazanmak zorunda.

DENİZLİSPOR İLK 10'UN İÇİNDE BİTİRMEK İSTİYOR

Yönetimsel ve mali sorunlarla boğuşan Denizlispor, ligde 31 haftada 36 puan topladı ve 11'inci sırada yer alıyor. Son 3 haftaya girilirken Denizlispor'da hedef ligi olabildiğince üst sıralarda bitirmek. Eskişehirspor'la zolu bir karşılaşmaya çıkacak olan Denizlispor, saha ve seyirci avantajıyla maçı kazanmak ve maç fazlasıyla ilk 10'un içerisine girmek istiyor.

ESKİŞEHİRSPOR'DA TARAFTAR DESTEĞİNİ ARTTIRDI

Teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde Süper Lig'e dönme hesapları yapan Eskişehirspor, TFF 1. Lig'de en fazla Passolig kartı satan kulüp durumunda.

Yeni stadında maçlarını oynamaya başlayan kırmızı-siyahlıların, sezon başında 31 bin 600 olan kart sayısı, 55 bin 953'e yükseldi.

DENİZLİSPOR - ESKİŞEHİRSPOR MAÇI BİLET FİYATLARI

Denizlispor -Eskişehirspor maçının biletleri kale arkası 15, açık ve kapalı tribün 20 TL'den satılacak.

ESKİŞEHİRSPOR'A 3 BİN 600 BİLET



Denizlispor yönetimi yarın oynanacak Eskişehirspor maçında rakip takım taraftarına 3 bin 600 kişilik yer ayırdı. Eskişehirspor yönetimi kritik müsabaka için 10 bin bilet talep ederken, dün Denizli Emniyet Müdürlüğü yetkilileriyle görüşen yeşil siyahlı yönetim, kale arkası ve A Üst kapalı tribünü konuk takım seyircisine ayırma kararı aldı. Kale arkası tribünde 2 bin 400, A Üst Kapalı tribünde ise 1200 Eskişehirsporlu taraftar Denizlispor maçını izleyebilecek.

ESKİŞEHİRSPOR 10 BİN BİLET İSTEDİ



Denizlispor'da cumartesi günü Atatürk Stadı'nda oynanacak Eskişehirspor maçının hazırlıkları sürerken, şampiyonluk mücadelesi veren Eskişehirspor'un 10 bin bilet talebinde bulunduğu öğrenildi. Asbaşkan Taner Atilla, rakip takım kontenjanının toplam seyirci kapasitenin yüzde 5'i olduğunu hatırlatırken, kesin sayıyı Denizli Emniyet Müdürlüğü ile yapılacak değerlendirme sonrası belirleyeceklerini söyledi.

DENİZLİSPOR'DA YENİ BAŞKAN ÜSTEK OLDU

Denizlispor Kulübünün Olağanüstü Genel Kurulu'nda başkanlığa Mustafa Üstek seçildi.

Denizli Atatürk Stadı'ndaki basın toplantı odasında yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen kongreye, 467 delegeden 319'u katıldı. Çoğunluğun sağlanmasının ardından başlayan toplantıda, divan başkanlığına Mahmut Tekin getirildi.

Tek aday olduğu seçimde başkanlığa seçilen Mustafa Üstek, koşulların Denizlispor için iyi olmadığını ve bu durumun camiayı üzdüğünü belirtti.

Denizlispor'un yerinin Spor Toto Süper Lig olması gerektiğini savunan Üstek, "Büyük ve kararlı bir yürüyüşün ilk adımlarını atıyoruz. Artık olumsuzlukla, icra beklentileriyle anılmak istemiyoruz. Ekibimle tüm camiamızı kucaklayacağız. Tüm koşulları bilerek, göreve talip olduk. Bu bayrağı daha yükseklere taşımaya gönüllü olduk. Destek verenlere teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki sorunları aşacağımıza inanıyoruz. Denizlispor camiasına güven vaat ediyoruz." diye konuştu.

Seçimde 61 yıllık kulübün 42. başkanı olan Mustafa Üstek'in yeni yönetim kurulu, Mehmet Uz, Fikret Akyol, Necip İrdem, Ali Fırat, Ahmet Selvi, Hasan Karaayvaz, Nihat Hünkar, Mehmet Kaya, Ferhat Yıldırım, Veli Çıtışlı, Hasan Önder, Mahmut Akursu, Mehmet Kavak, Hikmet Olgun ve Taner Atilla'dan oluştu.