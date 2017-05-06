Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, gelecek sezon şampiyonluğa oynayan ve Avrupa'ya gidebilecek takım yaratabilmek için 6-7 takviyeye ihtiyaç olduğunu belirterek, "Görüştüğümüz 2 yıldız futbolcu var ama bunlar olmayabilir de. İlla yıldız futbolcu alacağız diye şartımız yok" dedi.

Avrupa Ligi'ne katılmak isteyen Antalyaspor, gelecek sezon şampiyonluk yarışında yer alma hedefiyle transfer çalışmalarına başladı. Yurt içi ve yurt dışından oyuncu taramaları yapan kırmızı-beyazlılar, iskelet kadroyu koruyarak transferlerle kadroyu güçlendirmek istiyor. Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, gelecek sezon kesinlikle şampiyonluğa oynayan takım yaratarak Avrupa Ligi'ne katılmak için mücadele edeceklerini vurguladı.

DHA'da yer alan habere göre teknik direktör Rıza Çalımbay ile görüşmeleri doğrultusunda gereken mevkilere transfer yapmak için çalışma başlattıklarını aktaran Öztürk, "Gelecek sezon şampiyonluğa oynayan ve Avrupa'ya gidebilecek takım yaratabilmek için takviyelere ihtiyaç olması normal. Şu anda farklı mevkilere 6-7 futbolcu transferi düşünüyoruz. Görüştüğümüz 2 yıldız futbolcu var ama bunlar olmayabilir de. İlla yıldız futbolcu alacağız diye şartımız yok. Belki birini transfer ederiz ama illa yıldız olacak demiyoruz. Doğru mevkilere gereken transferi yapmayı düşünüyoruz" diye konuştu.

"YILDIZ FUTBOLCU TAKIMA FAYDALI OLACAKSA OLUR"

Takıma faydası olacak transfer yapmayı amaçladıklarını vurgulayan Öztürk, şunları söyledi:

"Yıldız olması önemli değil, önemli olan takıma faydalı olabilmesi. Yıldız futbolcu alma çabamız yok. Hem yerli hem yurt dışından futbolcu düşünüyoruz. Yerli futbolculara çok inanıyorum. Takımımızın iskeletinde yerli futbolcu olması lazım. Yerli futbolcuların da kaliteli yabancı futbolcularla desteklenmesi gerekir. Elimizdeki kadro çok güçlü bir kadro. Yapacağımız transferlerle kadrodaki rekabetin takıma faydası olacaktır. Bizim düşüncemiz illa yıldız futbolcu almak değil, takıma faydalı olacak futbolculardır. Yıldız futbolcu takıma faydalı olacaksa olur."

Öztürk, kadrodaki futbolculara yönelik kendilerine ulaşan herhangi bir transfer teklifi bulunmadığını dile getirdi.