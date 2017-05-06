Trabzonspor - Kayserispor | CANLI YAYIN

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TRABZONSPOR - KAYSERİSPOR: 0-1 (Deniz Türüç 7')

STAT: MEDICAL PARK ARENA

SAAT: 16:00

HAKEM: ALPER ULUSOY

YAYIN: beIN SPORTS 1

TRABZONSPOR: Onur, Pereira, Uğur, Durica, Mas, Aytaç, Onazi, Yusuf, Olcay, N'Doye, Rodallega

YEDEKLER: Esteban, Zeki, Medjani, Castillo, Bero, Mustafa Akbaş, Yusuf Erdoğan

TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

KAYSERİSPOR: Muammer, Hakan, Levent, Mabiala, Erkan, Rotman, Lawal, Güray, Deniz, Welliton, Umut

YEDEKLER: Ahamada, Sow, Varela, Traore, Nguemo, Ryan Isaac, Efe Halil

TEKNİK DİREKTÖR: Mesut Bakkal

SPOR TOTO SÜPER LİG PUAN DURUMU

Ligde 48 puanla 5. sırada bulunan Trabzonspor ile 30 puanla 15. sırada yer alan Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında mücadele edecek. Medical Park Arena'da heyecanlı geçecek mücadelede iki takım da üç puan için ter dökecek.

40. RANDEVU

Trabzonspor ile Kayserispor, Medical Park Arena'da yapacakları maçla ligde 40. kez karşı karşıya geliyor. Geride kalan 39 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 24-6 üstünlüğü bulunurken, 9 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor, rakip filelere 68 gol gönderirken, kalesinde 39 gol gördü. Bordo-mavililer, sahasında oynanan 19 maçta ise 15 galibiyet, 4 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi.

İki takım arasındaki en farklı skorlu galibiyetleri Trabzonspor, 1994-1995 sezonunda 5-2, 2008-2009 sezonunda 4-1lik sonuçla elde etti.

Taraflar arasındaki en gollü maç ise 1997-1998 sezonunda Kayseride bordo-mavili takımın 6-5 üstünlüğüyle sona eren karşılaşma oldu.

İKİNCİ DEVRENİN EN FAZLA PUAN TOPLAYAN TAKIMI

Trabzonspor, Kayserispor karşısından galibiyetle ayrılarak ligin ikinci yarısının en fazla puan toplayan takım unvanını da sürdürmek istiyor.

Ligin ikinci bölümünde 9 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyetle 30 puan toplayan Karadeniz ekibi, 29 puan elde eden lider Beşiktaşın önünde yer almayı başardı.

TRABZONSPOR EVİNDE KAYSERİSPOR'A YENİLMİYOR

Trabzonspor, Kayserispor ile evinde oynadığı maçlarda yenilgi yüzü görmedi. Rakibini ilk kez Medical Park Arena'da ağırlayacak olan bordo-mavililer, sarı-kırmızılı takım ile Trabzon'da oynadığı 19 maçta 15 galibiyet ve 4 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi.

İki takım arasında en farklı skorlu galibiyetleri Trabzonspor, 1994-95 sezonunda 5-2, 2008-09 sezonunda 4-1'lik sonuçla elde etti. Taraflar arasında en gollü maç ise 1997-98 sezonunda Kayseri'de bordo-mavili takımın 6-5 üstünlüğü ile sona eren karşılaşma oldu.