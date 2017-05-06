Türkiye U17: 4 - Hırvatistan U17: 1

2017 U17 UEFA Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde Türkiye, ev sahibi Hırvatistan'ı 4-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Millilerin golleri, Malik Karaahmet, Recep gül, Ozan Kabak ve Yunus Akgün'den geldi.

Organizasyonda A Grubu'nda yer alan Türkiye, ilk maçında İspanya'ya 3-2 mağlup olmuştu. Ay-yıldızlılar, 2-0 öne geçmeyi başardığı karşılaşmanın 24, 33 ve 72. dakikalarında yediği golle mücadeleden mağlup ayrılmıştı.

Milliler, Hırvatistan maçına Berke Özer, Ramazan Civelek, Abdussamed Karnuçu, Ozan Kabak, Sefa Akgün, Recep Gül, Kerem Kesgin, Atalay Babacan, Yunus Akgün, Berk Çetin ilk 11'iyle çıktı.

Maça hızlı başlayan ay-yıldızlılar, Malik Karaahmet'in 18. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti ve mücadelenin ilk yarısı bu sonuçla bitti.

İkinci yarıya da hızlı başlayan taraf Türkiye'ydi. Milliler, 49. dakikada Recep Gül'ün golüyle farkı ikiye çıkardı. Hırvatistan, 67. dakikadada Marin'le farkı 1'e indirse de Ozan Kabak'ın 69. dakikadaki golü, ev sahibine cevap oldu. Mücadelenin sonucunu Yunus Akgün'ün 80. dakikada attığı gol belirledi.

Ay-yıldızlılar, bu sonuçla gruptaki puanını 3'e yükseltti. Hırvatistan ise 0 puanla son sırada yer alıyor. A Grubu'ndaki diğer karşılaşma İspanya ile İtalya arasında TSİ 18.45'te, aynı stadyumda oynanacak.