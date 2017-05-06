Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 30. hafta karşılaşmalarında Bursaspor'u ağırlayacak. 24 puanla 17. sırada bulunan Rizespor, 35 puanla 13. sırada yer alan Bursaspor'u yenerek 3 puan alma hedefinde. Peki Çaykur Rizespor - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Karşılaşmanın detayları Haberturk.com'da...

ÇAYKUR RİZESPOR - BURSASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Bugüne kadar 29 kez karşı karşıya gelen Çaykur Rizespor ile Bursaspor, Süper Lig'in 30. haftasında mücadele edecek. Çaykur Rizespor - Bursaspor maçı 7 Nisan Pazar günü saat 16.00'da başlayacak. Yeni Rize Şehir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports kanalından canlı yayınlanacak.

Mücadelede Serkan Çınar düdük çalacak. Çınar'ın yardımcılıklarını Alpaslan Dedeş ve Mehmet Cem Hanoğlu yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Özgüç Türkalp olacak.

ÜSTÜNLÜK BURSASPOR´DA

Çaykur Rizespor ile Bursaspor Süper Lig´de bugüne kadar 29 kez karşı karşıya geldiler. Bu maçlarda Bursaspor 14, Çaykur Rizespor ise 11 galibiyet alırken, 4 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Bursaspor son altı maçtır Rize´de rakibine yenilmiyor.

BATALLA, ERTUĞRUL SAKAT FATY CEZALI

Bursaspor´da son dört gündür yapılan çalışmalara katılamayan ve Galatasaray maçında sakatlanan kaptan Batalla, sarı kart cezalısı Faty ve Ertuğrul Ersoy ile birlikte sezonu kapatan Serdar Kurtuluş ile Furkan Özçal´da yeşil beyazlılarin kadrosunda yer almayacaklar.

"BURSASPOR KARŞILAŞMASI YILIN MAÇI OLACAK"

Spor Toto Süper Lig'de yarın Bursaspor'u ağırlayacak Çaykur Rizespor'da, kulüp basın sözcüsü Saffet Mete, Bursaspor maçının kendileri için artık ya devam ya tamam maçı olacağını söyledi.



Mete, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bursaspor ile yapacakları karşılaşmanın önemine değinerek, "Bursaspor karşılaşması yılın maçı olacak." dedi.



Rakiplerinin son haftalarda kazanamadığına dikkati çeken Mete, "Biz de son 4 haftadır iyi oynuyoruz ama sonuca yansıtamıyoruz. Fenerbahçe maçında istemeden de olsa maç sonunda bir puan alacakken bir puandan da olduk." ifadelerini kullandı.

Mete, Bursaspor maçına eksikle çıkacaklarını kaydederek, "Takımımız bu hafta iyi bir çalışma süreci geçirdi. Bursaspor karşılaşması bizim artık ya devam ya tamam maçımız olacak. Bu maçtan alacağımız üç puan bir dahaki hafta oynayacağımız Kasımpaşa maçı için de büyük bir avantaj sağlayacak. Artık kazanmaktan başka çaremiz yok. Kazanmak için elimizden geleni en iyi şekilde yapacağız." diye konuştu.