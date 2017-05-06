İspanya ligi La Liga'da küme düşme hattında 20 puanla yer alan Granada, evinde Real Madrid'i ağırlıyor. Peki Granada - Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte karşılaşmanın tüm detayları...

GRANADA - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Estadio Nuevo Los Carmenes'de oynanacak karşılaşmada İspanyol hakem Ignacio Iglesias düdük çalacak. Türkiye saati ile bu akşam 21:45'te başlayacak olan maç beIN Sports 3 kanalından canlı olarak izlenebilecek.

● Granada, ligde 10 maçtır kazanamıyor.

● Granada, oynadığı son 5 maçta 5 mağlubiyet aldı.

● Real Madrid, oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı.

● İki takım arasında oynanan son maçı Real Madrid 5-0 kazandı.

● Granada, oynadığı son 5 maçta 2 gol attı, kalesinde 12 gol gördü.

● Real Madrid, oynadığı son 5 maçta 17 gol attı, kalesinde 8 gol gördü.

● Granada, ligde Real Madrid ile oynadığı 14 maçın 13'ünü kaybetti.

● İki takım arasındaki son 10 maçta 9 kere Real Madrid, 1 kere Granada kazandı.

MUHTEMEL KADROLAR

Granada: Guillermo Ochoa, Gaston Silva, Martin Hongla, Dimitri Foulquier, Sverrir Ingi Ingason, Uche, Victorien Angban, Isaac Cuenca, Andreas Pereira, Aly Malle ve Adrian Ramos

Real Madrid: Keylor Navas, Sergio Ramos, Marcelona, Dani Carvajal, Nacho Fernandez, Toni Kroos, James Rodriguez, Luka Modric, Carlos Casemiro, Cristiano Ronaldo ve Karim Benzema