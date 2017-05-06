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Ümit Özat: "Kulağını çekeceğimiz oyuncular olabilir"

Adanaspor'a 1-0 yenilen Gençlerbirliği'nde teknik direktörü Ümit Özat, "Kulağını çekeceğimiz oyuncular olabilir" dedi

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 19:21:24 Güncelleme: 19:24:35

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, "Kulağını çekeceğimiz oyuncular olabilir." dedi.

Özat, kırmızı-siyahlı takımın Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında sahasında, son sırada bulunan Adanaspor'a 1-0 yenildiği maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmanın skor hariç kendileri açısından iyi geçtiğini ifade etti.

Kırmızı-siyahlı futbolcuların maçta ellerinden geleni yaptığını ve 7-8 gol pozisyonu ürettiklerini dile getiren Özat, "Kötü oynadığımız ama kazandığımız maçlar da oldu. Bazen olmayınca olmuyor. İstediğimizi geldiği günden beri veremeyen oyuncular var. Kulağını çekeceğimiz oyuncular olabilir. Bu oyuncular hakkında vereceğimiz kararları göreceksiniz." diye konuştu.

Futbolcuların kendisine şans verilmediğini söyleyemeyeceğini belirten Özat, şunları kaydetti:

"Değişikliği 5. dakikada da yaparsın, bu benim bileceğim iş. Beceri noksanlığı sezon başından beri var. Daha 4 maç var, yenseydik, Antalyaspor'a 3, Trabzonspor'a 5 puan yaklaşacaktık Genel hatlarıyla bu takım hedeflerine ulaştı. Bu, sezonun bittiği anlama gelmez. İyi oyun oynamak istiyoruz."

ADANASPOR CEPHESİ

Adanaspor Teknik Direktörü Eyüp Arın ise "Düşerken de ayakta kalmak için kazanmaktan başka çaremiz yok." dedi.

Adana temsilcisinin konumu gereği kazanmaktan başka çaresinin olmadığını dile getiren Arın, "Her maça aynı düşünceyle çıkacağız. Oyunun genelinde Gençlerbirliği'nin çok üstün gözüktüğü bir maç oldu. Oyuncularım uzun zamandır alamadığımız galibiyeti yaşamak için inanılmaz mücadele etti. Düşerken de ayakta kalmak için kazanmaktan başka çaremiz yok." ifadelerini kullandı.

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