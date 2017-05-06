İtalya Serie A'da lider Juventus, evinde 49 puanla ligin 9. sırasında yer alan Torino'yu ağırlıyor. Peki Juventus - Torino maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte Torino derbisinin tüm detayları...

JUVENTUS - TORİNO MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Juventus Arena'da oynanacak karşılaşmayı İtalyan hakem Paolo Valeri yönetecek. Türkiye saati ile bu akşam 21:45'te başlayacak olan maç beIN Sports 2 kanalından canlı olarak izlenebilecek.

● Ligde Juventus, evinde 17 maçtır kazanıyor ve toplamda 15 maçtır kaybetmedi.

● Torino, ligde oynadığı son 6 maçta kaybetmedi.

● Juventus, oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

● Torino, oynadığı son 5 maçta 3 beraberlik ve 2 galibiyet aldı.

● Juventus, oynadığı son 5 maçta 10 gol attı, kalesinde 2 gol gördü.

● Torino, oynadığı son 5 maçta 10 gol attı, kalesinde 7 gol gördü.

● İki takım arasında oynanan son maçta Juventus deplasmanda 3-1 kazandı.

● Juventus, ligde 84 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor ve en yakın takipçisi Roma'nın 9 puan önünde.

● İki takım arasındaki son 10 maçta Torino 1 kere kazanabildi, kalan 9 maçta Juventus kazandı.

MUHTEMEL KADROLAR

Juventus: Gianluigi Buffon, Dani Alves, Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci, Alex Sandro, Juan Cuadrado, Sami Khedira, Miralem Pjanic, Mario Mandzukic, Paulo Dybala ve Gonzalo Higuain

Torino: Joe Hart, Carlao, Luce Rossettini, Danilo Avelar, Davide Zappacosta, Afriyie Acquah, Daniele Baselli, Iago Falque, Adem Ljajic, Lucas Boye ve Andrea Belotti