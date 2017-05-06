Atiker Konyaspor: 2 - Aytemiz Alanyaspor: 3 | MAÇ SONUCU

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Atiker Konyaspor evinde Aytemiz Alanyaspor'u ağırladı.

Maça hızlı başlayan ev sahibi 9. dakikada Riad Bajic'in golüyle 1-0 öne geçti. 39'da sahneye çıkan Vagner Love penaltıdan attığı golle Alanyaspor'u soyunma odasına eşitlikle götürdü: 1-1.

İkinci yarıya hızlı başlayan bu kez konuk ekip oldu. 55. dakikada yine ağları havalandıran Vagner Love skoru 2-1'e getirdi.

Pes etmeyen Konyaspor, 65'te Bajic ile bir gol daha bularak durumu 2-2 yaptı. Maçta son sözü ise 72'de Junior Fernandes söyledi ve attığı golle Alanyaspor'a galibiyeti getiren isim oldu.

Bu sonuçla Alanyaspor puanını 37 yaparken, Konyaspor ise 40 puanda kaldı.

Bu arada maçın uzatma anlarında kırmızı kart gören Bajic, Konyaspor'u 10 kişi bıraktı.

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ATİKER KONYASPOR: 2 - AYTEMİZ ALANYASPOR: 3

STAT: Konya Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Mete Kalkavan, Esat Sancaktar, Süleyman Özay

ATİKER KONYASPOR: Kaya Tarakçı, Skubic, Selim Ay, Vukovic (Dk. 16 Volkan Fındıklı), Douglas, Ali Çamdalı, Jonsson (Dk. 90 Meha), Ömer Ali Şahiner, Hadziahmetovic (Dk. 60 Fofana), Milosevic, Bajic

AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar Yılmaz, Gassama, Tzavellas, N'Sakala (Dk. 61 Emre Nefiz), Berkan Emir, Efecan Karaca, Sackey, Fernandes (Dk. 87 Taha Yalçıner), Emre Akbaba, Candeias (Dk. 71 Guerrier), Vagner Love

GOLLER: Dk. 9 ve 65 Bajic (Atiker Konyaspor), Dk. 39 (Penaltıdan) ve 55 Vagner Love, Dk. 72 Fernandes (Aytemiz Alanyaspor)

KIRMIZI KART: Dk. 90+4 Douglas (Atiker Konyaspor)

SARI KARTLAR: Dk. 20 N'Sakala, Dk. 58 Vagner Love (Aytemiz Alanyaspor)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

27. dakikada Emre Akbaba'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahasında topla buluşan Sackey'in gelişine bekletmeden şutunda meşin yuvarlak, direğin yanında bekleyen Douglas'ın müdahalesiyle kornere gitti.

34. dakikada Milosevic'in pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Douglas'ın sert şutunda kaleci Haydar Yılmaz meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

35. dakikada kaleyi cepheden gören bir yerde topla buluşan Hadziahmetovic'in sert şutunda kaleci Haydar Yılmaz meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

38. dakikada Aytemiz Alanyaspor beraberliği yakaladı. Efecan Karaca'nın Selim Ay tarafından ceza sahasında düşürülmesi sonucu maçın hakemi Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi. 39. dakikada penaltı atışını kullanan Vagner Love topu filelere gönderdi: 1-1

42. dakikada Gassama'nın sağdan ortasında, Emre Akbaba ceza sahasında topu arkasındaki Vagner Love'a çıkardı. Bu futbolcunun gelişine sert şutunda kaleci Kaya Tarakçı meşin yuvarlağı çeldi, defans topu uzaklaştırdı.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

55. dakikada Aytemiz Alanyaspor öne geçti. N'Sakala'nın pasıyla sol çaprazda topla buluşan ve çalımlarla penaltı noktasına kadar gelen Vagner Love'ın sert şutunda top kaleci Kaya Tarakçı'nın solundan filelere gitti: 1-2

65. dakikada Bajic'in golüyle maça denge geldi. Ömer Ali Şahiner'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Bajic'in dönerek vuruşunda meşin yuvarlak defanstan döndü. Yeniden topu önünde bulan Bajic'in sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-2

72. dakikada Aytemiz Alanyaspor yeniden öne geçti. Ali Çamdalı, Efecan Karaca'yı ceza yayı çizgisinin hemen gerisinde düşürünce maçın hakemi Mete Kalkavan, serbest atış kararı verdi. Fernandes, kullandığı serbest vuruşta, meşin yuvarlağı kaleci Kaya Tarakçı'nın sağından üst köşeden filelere yolladı: 2-3

90+4. dakikada Atiker Konyaspor 10 kişi kaldı. Emre Nefiz, Douglas ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Maçın hakemi Mete Kalkavan, Douglas'a önce ikinci sarı kartı, ardından da kırmızı kartı göstererek oyundan ihraç etti.