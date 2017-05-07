"Kasımpaşa o kadar iyi oynadı ki, Galatasaray'a nefes aldırmadı"

PAŞA PAŞA 3 YEMEK | ERCAN TANER

1- Galatasaray, Bursaspor’u farklı yenerken mükemmel oynamadı, biliyorsunuz...

2- Karşısında, oyun disiplininden kopmayan, haddini bilerek oynayan her rakip, bu sezon Galatasaray’ı zorladı...

3- Seyircisiz maçı seyretmek, bir de ortada futbol olmayınca, çok zor oluyor...

4- Maalesef bu tür maçlar, uyku sorunu çekenler için, doğal uyku ilacı konumunda oluyor...

5- Ama ilk yarıya Tudor damga vurdu... Yaşasın, yazacak bir şeyler çıktı, Tudor Hoca sayesinde...

6- Bruma, Galatasaray’ın en heyecan veren ismi bence..

7- On sekiz dakikada hocanın istediklerini yapmayınca, “tak” diye oyundan alındı...

8- Yine, “Patron benim” mesajı verdi İgor Tudor... Yalnız bu, sezon başı hazırlık maçı değil... Ne oldu, Kasımpaşa golü attı...

9- Tudor, bence takıntılı bir hoca... Bruma, Sneijder bu konudan muzdaripler gibi gözüküyor...

10- Meslek ahlakı süper olan Podolski, her zaman oynar bu takımda, tamam ama yeni sezonda yok... Santrfor Eren kulübedeyse, bu mevkiye oyuncu aranıyor herhalde...

11- Gelelim Rodrigues’e... Kalabalık ve dar alanda oynayan rakiplere karşı hayatta iş yapmaz... 26 yaşında, G.Saray dokuzuncu takımı Rodrigues’in... İşi zor!

12- Hakem eleştirmeyi, bu işin uzmanları yapsın diye pek istemiyorum, ama Galatasaray’ın net penaltısı verilmedi, sonra 2-0 oldu...

13- Kasımpaşa ile oynamak çok kolay değil.. Kemal Özdeş iyi, sakin ve tempoya aynı şekilde cevap verebilen, çok iyi kontra yapan bir takım ortaya çıkardı sabırla çalışarak...

14- Şöyle bir gerçek var: Galatasaray, transfer yapamaz ise ki, zor gözüküyor... Hoca ile yaşanan elektrik eksikliği, yakın zamanda bütün takıma bulaşır, malzemeci ve masör dahil...

15- “Zirveye oynayan takımlarda iddia bitince, böyle sonuçlar normal kabul edilebilir”, diye şehir efsanesi bir cümle ile bitirmek istemezdim, ama gerçeklerden kaçamazsınız...

TEBRİKLER

Kasımpaşa’nın sabırlı oyununu çok beğendim, tebrikler... Sneijder da sezonun en güzel gollerinden birini attı..

MR.TUDOR

Muslera dahil, bütün takım tel tel döküldü Galatasaray’da... Sorumlu belli, tabii ki Mr.Tudor...

PLAKET ZAMANI | HALİL ÖZER



Bursa maçında ‘beşlik’ yapınca herkes her şeyin düzeldiğini düşündü.

Ama Bursa’nın ligin en kötü takımlarından birisi olduğunu, Kasımpaşa’nın da bu ligin en iyi takımlarından birisi olduğunu hesaba katmadan...

Beşiktaş, Fenerbahçe, Başakşehir ve Trabzonspor karşısında sadece tek bir puan alabilmiş Galatasaray. Yani iyi top yapan, kendisinden iyi oynayan, takım oyununu iyi sergileyen, diri, etkili adamlarını iyi durduran, yaratıcılarını bitiren rakiplere karşı hiçbir şekilde direnememiş.

Ve dün, konsantre olduğu zaman tüm bunların en iyisini yapan bir Kasımpaşa vardı. O kadar iyi oynadılar ki, nefes aldırmadılar Galatasaray’a. Pavelka, Sadiku, Abdullah ve Castro gibi çok koşan, mücadele eden, maçı hiç bırakmayan bir orta alan ile giderek daha da ustalaşan ama gecenin en şanssız oyuncusu olan Adem Büyük karşısında; çim biçme makinesi gibi oynayan bir Tolga, etliye sütlüye karışmayan bir Sneijder ve tek başına kalan bir Selçuk’tan oluşan Galatasaray orta alanı ile kağıttan kule olan savunmanın şansı gerçekten sıfırdı.

Ben Tudor’un, özellikle dünkü Bruma kararından sonra, Galatasaray’daki ömrünün çok fazla olduğunu düşünmüyorum. Yani kariyer tabanı yaptı! Kemal Özdeş’in oyun içinde yaptığı değişikliklerin, hamlelerin hiçbirisine yanıt veremedi. Kontrolü kaçırdı. Şaşkınlık içindeydi. Kemal Hoca, Tudor ile çelik çomak gibi oynadı. Koca Galatasaray, akan oyunda 18 içinde tek bir pozisyon bile bulamadı. Kasımpaşa belki de bu sezonun en rahat deplasman galibiyetini aldı.

Hadi tamam, Bruma konusunda bir halt işlendi. Peki arkadaş; Japonya’ya gitmek için gün sayan, sakatlanmamak için topa ayağını uzatmayan Podolski ısrarının, Eren’in kenarda bu kadar ısıtılmasının nedeni nedir? Sayacak o kadar çok şey var ki, sayfalar yetmez...

Ve Sneijder... Tamam, güzel gol attı. Ama arkadaş, sıfır sorumluluk. Sanki emekliliğe gün sayıyor! Gerçekten bu kadarı fazla. Artık plaket verip güle güle deme zamanı.

Bu kafayla gidilirse Muslera, Galatasaray’dan “Yandım Allah!” diye kaçar, kimse de tutamaz. Adam kendini rezil etmek ister mi?

VEYSEL SARI

Eğer böyle devam ederse kesinlikle yolu milli takımla kesişir. Veysel’i izlerken bir İtalyan stoper izler gibi oluyorum.

KEMAL ÖZDEŞ

Tudor nasıl taban yapıyorsa Kemal Özdeş bu sene kariyer tavanı yapıyor. Bu kadroyu yerden yere vuranlara, “Transfer lazım” diyenlere inat, izlemekten büyük zevk aldığımız taş gibi bir takım yarattı.

ARENA'DA KASIMPAŞA FIRTINASI | İBRAHİM YILDIZ

Kasımpaşa, zor bir deplasmandan 3 puan almasını bildi. Galatasaray’ı farklı yenerek kalitesini bir kez daha gösterdi.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, takımını hazırlarken iki önemli uyarıda bulunmuştu futbolcularına. Öncelikle, orta alanda Selçuk ve Sneijder’e yakın temasta bulunulacak, sonra da Galatasaray’ın en etkili oyuncusu Bruma’ya boş alan bırakılmayacaktı. Her karşılaşmaya coşku katmayı ilke edinen Kasımpaşa dün de kendi felsefesini uyguladı. Sakin oynadılar. Topa hakim olduklarında hata yapmamaya çalıştılar. Takım olarak ne yaptıklarını biliyorlardı. Bruma’nın 18. dakikada oyun dışı kalması Kasımpaşa’yı rahatlattı. Adam adama oyundan, alan savunmasına geçtiler. Savunmada dikkatli ve soğukkanlıydılar. Arkaya adam kaçırmadılar. Kontra toplarla rakip kaleye gitmek istediler. Ahmet Çalık’ın kaçırdığı topu iyi takip eden Adem, Castro’ya yaptığı pasla golün mimarı oldu.

Hırslı bir yapıya sahip olan Galatasaray’ın hocası Tudor, göreve gelir gelmez hatalar yaptı. Bunun sonucunda büyük eleştirilerin hedefi oldu. Alınan sonuçlar önümüzdeki yıl takımın başında kalıp kalmayacağını da belirsizliğe soktu. Sezonu çok kötü geçiren Galatasaray dün aldığı sonuçla bir kez daha hayal kırıklığı yaşattı.

Tudor’un, Bruma’yı daha maçın başında oyundan alması herkeste şok etkisi yarattı. Aslında 2 pas hatası ve bir mücadeleyi kaybetmesi etken olabilir. Ancak daha henüz 18. dakikada bir oyuncuya bu şekilde davranılması ayrı bir tartışma konusu.

İlk yarıda Galatasaray’ın dışarı giden 2 şutu ve Ramazan’ın çıkardığı 2 pozisyonu vardı. Daha çok orta alanda top çevirdiler. Selçuk ve Sneijder’in ağır kalması oyunu yavaşlattı. Kasımpaşa savunmasının yerleşmesine neden oldu. Üstelik ciddi bir pres görmediler. Buna rağmen çok top kaybı yaptılar.

İkinci yarı Tolga’nın kırmızı kart görmesi Galatasaray’ın tüm planlarını etkiledi. Telaş ve stres oyundan düşmelerine neden oldu. Ne yaptığını bilen, sahada ayakta kalabilen Kasımpaşa az ve öz geldi. Turgut Doğan ve Castro’nun gol vuruşları farklı skoru getirdi.

CASTRO HATASIZ OYNADI

Attığı 2 gol dışında orta alanda ki mücadelesi müthişti. Tam bir görev adamı. 90 dakika oyundan düşmedi.

TUDOR YANLIŞ YAPTI

Egosu yüksek bir hoca. Bruma’yı nedensiz yere oyundan alışı her şeyi berbat etti. Oyunu okuyamıyor. Elindeki kadroyu kullanmasını bilmiyor. Büyük takım hocası olmadığını bir kez daha gösterdi.