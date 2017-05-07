BÖYLE AVRUPALI OLUNMAZ! | HALUK AYYILDIZ

Ben, Trabzonspor’un ligin ikinci yarısında bu kadar kötü oynadığı bir maçını daha görmedim. Okay’ın sakatlığında görev verilen Aytaç Kara’nın berbat ötesi performans göstermesi de işin tuzu biberi oldu. Düşünün, Kayseri 6’da Deniz Türüç’ün ayağından öylesine basit bir gol buldu ki, hiç yakışmadı Fırtına’ya. 33’te Rodallega’nın beraberlik golüne kadar devam eden Trabzonspor’un berbat hali bir süre normalleşti gibi gözüktü ama Aytaç’ın büyük hatasını affetmeyen isim de Lawal oldu ve Onur Kıvrak’a uzaktan harika bir gol attı. Ardından toparlanan Trabzon’da sahneye çıkan isim yine Rodallega oldu. Kolombiyalı’nın frikiğinin direkte patlaması sonrası top Mabiala’nın eline çarptı. Hakem Alper Ulusoy da tereddütsüz penaltı verdi. Penaltıyı gole çeviren sahanın kötülerinden Uğur Demirok da ilk yarının skorunu tayin etti: 2-2.



Evet, Trabzonspor takım halinde kötüydü. Fakat, Olcay Şahan’a özel bir parantez açmalıyız. Son iki haftadır düşüşte ve ‘Mayıs ayı rehavet ayıdır’ derler ya’ herhalde o da bunu yaşıyor! Olcay kötü oynadığında Yusuf Yazıcı’nın da performansının düştüğünü gözlüyorum, aman dikkat. Maçta asıl takıldığımız konu şudur; Ersun Yanal, Rodallega’yı oyundan çıkardığında Kolombiyalı oyuncunun gösterdiği tepkiyi anlayamadım. Neden bu kadar sinirlendi ki. Zaten sen bir gol attın ve ikinci golün de hazırlayıcısı oldun. Sitemin hiç doğru değildi. Aytaç’ın yuhalanmasına gelince, kötü oynadığını taraftar gördü! Nokta. Sonuç olarak söyleyeceğim şu: Böyle Avrupalı olunmaz! Trabzonspor, bu yolda yara almaya devam ediyor. Son iki maçta kaybedilen 5 puan bunu bize söyletiyor, haberiniz olsun.