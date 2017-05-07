Advocaat'tan derbi motivasyonu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Beşiktaş maçı öncesi oyuncularını ateşledi... Hollandalı çalıştırıcı Samandıra’da talebeleriyle gerçekleştirdiği derbi zirvesinde, “Bu sezonun tamamında belki işler istediğimiz gibi gitmedi ama çok büyük zaferler elde ettik. Fransa’da şampiyonluğa koşan, Şampiyonlar Ligi’nde yarı final oynayan Monaco’yu, Avrupa Ligi’nde kupaya yürüyen İngiliz devi Manchester United’ı, Hollanda Ligi’ni domine eden Feyenoord’u, ligimizin şu anda en iyi takımlarından olan Beşiktaş, Başakşehir, Galatasaray ve Trabzonspor’u net oyunlarla yenmeyi başardınız. Şimdi önümüzde bir büyük maç daha var. Bu maçta rakipten çok daha fazla özgüvenle sahaya çıkmanızı ve bunu sahaya yansıtıp kazanmanızı istiyorum” dedi.



‘KENDİNİ İSPATLAMIŞ OYUNCULARSINIZ’

Kurt teknik adam, derbinin camia için önemine de dikkat çekip “Bu maçtan da zaferle ayrılacak gücümüz var. Hepiniz çok kaliteli, kendini ispatlamış oyuncularsınız. Taraftarlarımıza bir zafer daha yaşatalım. Size güveniyorum” ifadesini kullandı. Teknik direktör Dick Advocaat’ın bu sözleri oyuncuları oldukça motive ederken, futbolcular da galibiyet yemini etti.



HABERTÜRK SPOR / AHMET SELİM KUL

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