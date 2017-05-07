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Sivasspor: 3 - Bandırmaspor: 0
FUTBOL

Sivasspor: 3 - Bandırmaspor: 0

TFF 1. Ligin 32. haftasında Sivasspor, sahasında Bandırmasporu 3-0 mağlup etti

07 Mayıs 2017 Pazar, 16:03:09 Güncelleme: 16:13:23

SİVASSPOR: 3 - BANDIRMASPOR: 0

STAT: Sivas Yeni 4 Eylül
HAKEMLER: Ümit Öztürk, Erkan Akbulut, Osman Gökhan Bilir

SİVASSPOR: Tolgahan Acar, Rıdvan Şimşek, Hasan Hatipoğlu, İbrahim Öztürk (Dk. 84 Kelhar), Gökhan Süzen, Adem Koçak, Hakan Arslan (Dk. 62 Yiğit İncedemir), Galip Güzel, Leandrinho, Emre Kılınç, Ergin Keleş (Dk. 78 Gekas)
BANDIRMASPOR: Okan Kocuk, Ömer Kandemir (Dk. 25 Bahri Can Avcı), Fofana, Brinner, Gökhan Yılmaz, Marino, David Deniz Kılınç, Gökhan Karadeniz (Dk. 62 Sertaç Çam), Feridun Kıroğlu (Dk. 46 Droppa), Doğan Karakuş, Atabey Çiçek

GOLLER: Dk. 2 Emre Kılınç, Dk. 36 Galip Güzel, Dk. 58 Fofana (Kendi Kalesine) (Sivasspor)
KIRMIZI KART: Dk. 31 David Deniz Kılınç (Bandırmaspor)

SARI KARTLAR: Dk. 45+3 Marino (Bandırmaspor), Dk. 84 Leandrinho (Sivasspor)

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