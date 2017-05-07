TFF 1. Lig'in 32. haftasında Levent Eriş'in çalıştırdığı Mersin İdmanyurdu, Yılmaz Vural'ın çalıştırdığı Göztepe'yi ağırladı. 11 golün olduğu maçta 3 puana uzanan konuk ekip oldu: 5-6.

Karşılaşmanın ilk golü 15. dakikada Umut Nayir'den geldi. Deplasman temsilcisi, Prince Segbefia ve Tayfur Bingöl'ün iki golüyle ilk yarıyı 4-0 önde kapadı.

İkinci yarıya hızlı başlayan taraf, ev sahibiydi. Mersin İdmanyurdu, önce 53. dakikada Abdulkadir Korkut'la farkı 3'e indirdi sonra Tita takımının ikinci golünü attı.

Mersin İdmanyurdu, 67 ve 72. dakikada bulduğu gollerle maçı 4-4'e getirse de Göztepe 78. dakikada Umut Nayir'le bir gol daha buldu. Sarı-kırmızılı ekip, 82. dakikada Emre Aygün'le farkı 2'ye çıkardı: 4-6.

Gol yağmurunun olduğu maçın sonucunu son dakikalarda Tita belirledi: 5-6.

Göztepe bu galibiyetle puanını 49'a yükseltti ve play-off umutlarını sürdürdü. Ligin son sırasındaki Mersin İdmanyurdu ise 25 puanda kaldı.

Mersin İdmanyurdu: 5 - Göztepe: 6

Stat: Mersin

Hakemler: Onur Karabaş, Mehmet Kısal, Gökmen Olgaç

Mersin İdmanyurdu: Yunus Emre Aslan, Mehmet Enes Sığırcı (Dk. 90+2 Mert Arabacı), Kudbettin Tekin Oğrak (Dk. 71 Sinan Kaloğlu), Mahmut Metin, Pedriel (Dk. 46 Bekir Can Sönmez), Tolga Şahin, Mitrovic, Abdulkadir Korkut, Hakan Olkan, Gökhan Akkan, Tita

Göztepe: Günay Güvenç, Emre Can Coşkun, Schwechlen, Mehmet Umut Nayir, Fuchs (Dk. 52 Canberk Dilaver), Gosso (Dk. 46 Emre Aygün), Tanju Kayhan, Segbefia, Murat Akın (Dk. 25 Soner Dikmen), Halil Akbunar, Tayfur Bingöl

Goller: Dk. 15 ve 78 Mehmet Umut Nayir, Dk. 36 Segbefia, Dk. 39 ve 42 Tayfur Bingöl, Dk. 82 Emre Aygün, (Göztepe), Dk. 53, 67 ve 72 Abdulkadir Korkut, Dk. 64 ve 90 Tita (Mersin İdmanyurdu)

Sarı kartlar: Dk. 10 Schwechlen, Dk. 63 Emre Aygün, Dk. 73 Soner Dikme, Dk. 87 Emre Can Coşkun (Göztepe), Dk. 17 Hakan Olkan, Dk. 20 Pedriel, Dk. 40 Mitrovic, Dk. 86 Mehmet Enes Sığırcı (Mersin İdmanyurdu)