Adnan Örnek'ten sert açıklama!

Bursaspor formasını 12-13 sene terlettiğini, bu süre zarfında 6 sezon kaptanlık yaptığını ifade eden Adnan Örnek, "Ben böyle bir durum görmedim. Uzaydan futbolcu getirecek halimiz yok. Bu futbolcular silkinir, belki bir şey hatırlar dedik ancak alışkanlıkları devam ediyor. Bu gerçekten çok önemli." dedi.

Örnek, sözlerine "Özür dilemesi gerekenler burada değil. Başkan ile bu akşam veya yarın konuşacağım ve gereğini yapacağım. Bursa şehri adına söylenecek hiçbir şey yok. Utandım ve bırakıp gitmeyi düşündüm. Dünkü çocuk değilim" ifadeleriyle devam etti.

"MERHUM BAŞKANIN KEMİKLERİNİ SIZLATTILAR"

Bursaspor'un eski başkanı merhum İbrahim Yazıcı'nın ölüm yıl dönümünde oynadıklarını belirten Örnek, "Adamın kemiklerini sızlattılar, bugüne denk geldi. Gitsinler, İbrahim Yazıcı'nın mezarında dua etsinler, ondan özür dilesinler" yorumunda bulundu.

Takımla ilgili söylenebilecek tek cümlenin "Yazık, günah" olduğunu ifade eden Örnek, sözlerini "Gitmek aklımdan geçmedi değil. İçeride iyi niyetli isnanlar var. 21 yaş altı takımını oynatırım. Bir iki maç kazanır ve hiç olmazsa şerefleriyle mücadele ederler. Soru sorarsanız denecek bir şey yok. Kimi oynatacağız, kim oynayacak? Bir tek kurtuluş var o da gençler. Bana kalsa kadroda oyuncu kalmaz." ifadeleriyle noktaladı.