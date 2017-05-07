Arsenal: 2 - Manchester United: 0

Premier Lig'in 5 ve 6. sırasında yer alan ekiplerden Arsenal, Manchester United'ı ağırladı. Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. Arsenal, ikinci yarıya hızlı başlayan taraftı. Londra ekibi 54. dakikada Alex Oxlade-Chamberlain'in asistinde Granit Xhaka'nın golüyle 1-0 öne geçti. Bu golden sadece 3 dakika sonra Danny Welbeck, farkı 2'ye çıkardı.

Mücadelede başka gol olmadı ve geçen hafta Tottenham'a kaybeden Arsenal, aldığı galibiyetle bir maç fazlası bulunan Manchester United'la arasındaki puan farkını 2'ye indirdi. 25 maçlık yenilmezlik serisi bulunan Manchester United, haftayı 65 puanla kapattı.

Arsenal, bir sonraki maçta Southampton'ın konuğu olacak. Manchester United ise Tottenham'la deplasmanda karşılaşacak.