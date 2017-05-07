Gaziantep Büyükşehir Belediyespor:2 - Ümraniyespor: 1

STAT: Gaziantep Stadyumu
HAKEMLER: Kutluhan Bilgiç, İsmail Şencan, Oğuz Terzi
GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Stackhowiak, Uğur, Murat (Dk. 88 Rıza), Gökhan, Muhammet, Kalu (Dk. 82 Cumali), Erdem, Erdal (Dk. 71 Ibrahima), Ramazan, Akakpo, Ahmet
ÜMRANİYESPOR: Burak, Salifu (Dk. 62 Abek'a), Samet, Bulut, Serdar (Dk. 74 Abdullah), İbrahim, Seyfettin, Oğuz (Dk. 62 Ömer Can), Otoo, Mücahit, Erol
GOLLER: 53' Kalu, 77' Gökhan (Gaziantep Büyükşehir Belediyespor), 67' Bulut (Ümraniyespor)
SARI KARTLAR: Kalu, Ahmet, Stackhowiak (Gaziantep Büyükşehir Belediyespor) Ömer Can (Ümraniyespor)
İLK YARIDAN NOTLAR
18. dakikada Bulut'un ceza sahasında gönderdiği topa Serdar sert vurdu. Top, kaleci Stackhowiak'ta kaldı.
25. dakikada savunmadan seken topla buluşan Muhammet'in şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
İKİNCİ YARIDAN NOTLAR
53. dakikada sol kanatta topla buluşan Ramazan'ın kale önüne kestiği ortaya iyi yükselen Kalu, kafayla vurdu ve maçın ilk golü geldi: 1-0.
55. dakikada Erdem'in ceza sahasına yaptığı ortaya yükselen Kalu'nun kafa vuruşunda top üst direğe çarpıp döndü. Savunma topu uzaklaştırdı.
62. dakikada Gökhan'ın topuk pası verdiği Kalu'nun ceza sahası dışından kaleye vuruşunda top kaleci Burak'ta kaldı.
66. dakikada karambolde kalan topu çelen Murat'ın kaleye şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
67. dakikada konuk takımın korner vuruşunda Erol'un kale önünde havalandırdığı topu Bulut kafa vuruşuyla kaleye gönderdi: 1-1.
77. dakikada Muhammet'in kale önüne yaptığı ortasında Gökhan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak fileleri havalandırdı: 2-1.
Karşılaşma ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.