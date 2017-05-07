Mario Balotelli, kariyerinde ilk kez 15 gole ulaştı

Sezon başında Nice'e kiralanan İtalyan santrfor, lige harika bir giriş yapmıştı. Nice'in aldığı Marsilya, Monaco ve Lorient maçlarında toplamda 5 gol atan Balotelli, sezonun devamında gördüğü kırmızı kartlarla devamlılığını kaybetmişti.

Nice formasıyla bugüne kadar 21 lig maçında 14 golü bulunan Balotelli, şu anda devam eden Marsilya maçında da ağları havalandırarak kariyerinde ilk kez bir sezonda ligde 15 gole ulaşmış oldu.

İtalyan yıldız daha önce Inter, Manchester City, Milan ve Liverpool formaları giymiş, ancak ligde 14 golden fazlasını atamamıştı.