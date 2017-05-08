"Hiç kimse Trabzonspor'dan büyük değil"

Sahasında Kayseri’ye 3-2 yenilerek 4.’lük yolunda önemli bir kayıp yaşayan Trabzon’da, şık bir gol atan ve takımına bir de penaltı kazandıran Hugo Rodallega, 64. dakikada yerini Castillo’ya bırakmıştı. Harika bir performans sergilediği maçta oyundan erken alınmasına oldukça bozulan Kolombiyalı yıldız, hocası Ersun Yanal’a tepki gösterdikten sonra kulübeyi yumruklamıştı. Yanal’ın, karşılaşmadan sonra soyunma odasında konuyla ilgili bir konuşma yaptığı ifade edildi. Yanal’ın, “Hiç kimse Trabzonspor’dan büyük değildir. Herkesin bu sorumlulukta olması ve hareketlerine dikkat etmesi gerekiyor. Maç kazanılır, kaybedilir. Futbolda her türlü sonuç var. Fakat Trabzonspor forması giymek herkese nasip olmaz. Bunun değerini iyi bilin” dediği öğrenildi.



HATASININ FARKINDA

Rodallega’nın soyunma odasında da çok stresli olduğu belirtilirken, yaptığı hatanın farkına vardığı kaydedildi. Tecrübeli golcünün başını hep eğik tuttuğu ve yaptıklarının doğru olmadığını belirtircesine ifadeler sergilediği bildirildi. Bu arada isyan eden Rodallega’yı sakinleştirmeye çalışan Yusuf Yazıcı’nın bu tavrı ve genç yaşına rağmen bir lider gibi davranması Bordo- Mavili taraftarların oldukça hoşuna gitti.

HABERTÜRK SPOR / HALUK AYYILDIZ