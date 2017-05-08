ÖNE ÇIKANLAR
Cüneyt Çakır
FUTBOL

Cüneyt Çakır, Atletico Madrid - Real Madrid maçını yönetecek!

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Atletico Madrid ile Real Madrid arasında 10 Mayıs Çarşamba günü oynanacak rövanş maçını Cüneyt Çakır yönetecek

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 12:02:52 Güncelleme: 12:07:46

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre FIFA kokartlı hakemlerden Cüneyt Çakır, Atletico Madrid ile Real Madrid takımları arasında 10 Mayıs Çarşamba günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçını yönetecek.

İspanya'nın başkenti Madrid'deki Vicente Calderon Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını, Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Mustafa Emre Eyisoy'un dördüncü hakem olarak görev alacağı karşılaşmanın ilave yardımcı hakemleri ise Ali Palabıyık ve Barış Şimşek olacak.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Granada - Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta?
FUTBOL

Granada, Real Madrid'i ağırlıyor
Granada: 0 - Real Madrid: 4 | MAÇ SONUCU
FUTBOL

Real Madrid, Granada'yı ezdi
Celta Vigo - Real Madrid maçı 17 Mayıs'ta oynanacak
FUTBOL

Celta Vigo - R.Madrid maçın tarihi belli oldu
Cristiano Ronaldo, Instagram'da 100 milyon takipçiye ulaştı
FUTBOL

Cristiano Ronaldo'dan bir ilk!