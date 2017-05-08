İngiltere Premier Lig'de 81 puanla liderlik koltuğunda yer alan Antonio Conte yönetimindeki Chelsea, evinde küme düşme hattında bulunan Middlesbrough'u ağırlıyor. Peki Chelsea - Middlesbrough maçı hangi kanalda, saat kaçta?

CHELSEA - MİDDLESBROUGH MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Stamford Bridge'da oynanacak karşılaşmayı İngiliz hakem Craig Pawson yönetecek. Türkiye saati ile bu akşam 22:00'da başlayacak olan maç S Sport kanalından canlı olarak izlenebilecek.

● Chelsea, oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı.

● Middlesbrough, oynadığı son 5 maçta 2 mağlubiyet, 2 beraberlik ve 1 galibiyet aldı.

● Chelsea, oynadığı son 5 maçta rakip kaleye 14 gol attı, kalesinde 7 gol gördü.

● Middlesbrough, oynadığı son 5 maçta 4 gol attı, kalesinde 8 gol gördü.

● Middlesbrough, ligde oynadığı son 16 deplasman maçını da kazanamadı.

● Chelsea ve Middlesbrough arasında oynanan son karşılaşmayı Chelsea deplasmanda 1-0 kazandı.

● İki takım arasında oynanan son 10 maçta 8 kere Chelsea, 2 kere Middlesbrough sahadan galip ayrıldı.

● Chelsea'da Diego Costa, attığı 19 gol ile en golcü oyuncu pozisyonunda.

● Middlesbrough'da ise Alvaro Negredo, attığı 9 gol ile en çok gol atan oyuncu ünvanına sahip.

MUHTEMEL KADROLAR

Chelsea: Thibaut Courtois, David Luiz, Marcos Alonso, Cesar Azpilicueta, Gary Cahill, Nemanja Matic, N'Golo Kante, Eden Hazard, Pedro, Diego Costa ve Victor Moses

Middlesbrough: Brad Guzan, George Friend, Ben Gibson, Calum Chambers, Fabio, Adam Clayton, Adam Forshaw, Marten de Roon, Stewart Downing, Christian Stuani ve Alvaro Negredo