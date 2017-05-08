Emrah Başsan Hollanda'ya veda etti

Hollanda 2. Lig ekiplerinden Fortuna Sittard'da yarım devre geçiren 25 yaşındaki Emrah, sahaya çıktığı 14 maçta 7 gol atıp 3 de asist yaptı.

Hollanda ekibinde sezonu tamamlayan Emrah Başsan Instagram hesabından, "Her şey güzeldi burada olmaktan ve oynamaktan gurur duydum. Son maç galibiyetle bitirdik. Fortuna Sittard taraftarına teşekkürler her şey için." mesajını yayınladı.

Kanatlarda görev yapan Emrah Başsan'ın Galatasaray'la 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Fortuna Sittard ise 39 puanla ligi 17. sırada tamamladı ve ligde kaldı.

Herşey güzeldi burda olmaktan ve oynamaktan gurur duydum son maç galibiyetle bitirdik fortuna sittard taraftarına teşekkürler herşey için.. / Everything was great here, it was an honour for me to be here and we ended the last match with a win, great fans of Fortuna Sittard thank you all for everything .EB17