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Gökhan Gönül
FUTBOL

Gökhan Gönül'den derbi paylaşımı

Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Gönül, 1-1 sona eren Fenerbahçe derbisi sonrası Twitter hesabından, "Kaybettiğimiz sadece küçük bir avantaj. Son 4 final maçını kazanıp şampiyon olacağız" diye yazdı

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 17:59:08 Güncelleme: 18:01:38

Beşiktaş'ın 90+4. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-1 sona eren Fenerbahçe derbisinin ardından, siyah-beyazlı futbolcu Gökhan Gönül Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Sezon başında olaylı bir şekilde Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer olan Gönül, "Kaybettiğimiz sadece küçük bir avantaj. Birlikte çok daha güçlüyüz. Allah'ın izniyle son 4 final maçını kazanıp şampiyon olacağız" diye yazdı.

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