Gökhan Gönül'den derbi paylaşımı

Beşiktaş'ın 90+4. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-1 sona eren Fenerbahçe derbisinin ardından, siyah-beyazlı futbolcu Gökhan Gönül Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Sezon başında olaylı bir şekilde Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer olan Gönül, "Kaybettiğimiz sadece küçük bir avantaj. Birlikte çok daha güçlüyüz. Allah'ın izniyle son 4 final maçını kazanıp şampiyon olacağız" diye yazdı.

— Gökhan Gönül (@_gokhangonul) May 8, 2017