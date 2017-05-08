Altınordu: 0 - Elazığspor: 0
Stat: Bornova
Hakemler: Caner Ak, Murat Temel, Seyfettin Temel
Altınordu: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Yusuf Abdioğlu, Sinan Osmanoğlu, Yusuf Acer, Barış Alıcı, Arif Morkaya, Serkan Göksu (Dk. 23 Oğulcan Ülgün) (Dk. 46 Ali Mert Aydın), Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 87 Seydi Kayasoy), Okan Derici, Fatih Aktay
Elazığspor: Çağlar Şahin Akbaba, Onur Güney (Dk. 73 Murat Kalkan), Mehmet Ozan Tahtaişleyen, Mehmet Yiğit, Adem Alkaşi, Çağrı Ortakaya, Cajic, Mesut Saray (Dk. 66 Berk Yıldız), Tom, Youssef Yeşilmen (Dk. 46 Traore), Kehinde
Sarı kartlar: Dk. 41 Mehmet Ozan Tahtaişleyen, Dk. 78 Çağrı Ortakaya, Dk. 89 Çağlar Şahin Akbaba (Elazığspor), Dk. 56 Arif Morkaya, Dk. 90 Okan Derici (Altınordu)
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