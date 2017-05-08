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Arkadiusz Milik
FUTBOL

Arkadiusz Milik artık Tinder'da

Serie A'da şampiyonluk yarışı veren Napoli, dünyanın en popüler uygulamalarından olan Tinder ile anlaşma sağladı. Arkadiusz Milik, iki hafta boyunca Tinder'da olacak

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 20:13:36 Güncelleme: 20:15:07

Ekim 2016'da Polonya Milli Takımı'ndayken sakatlanan Arkadiusz Milik, geçen günlerde sahalara dönmüştü. Napoli, yıldız futbolcunun geri dönüşünü kutlamak için Tinder ile anlaşma yaptı.

Kampanyayı kişisel sosyal medya hesaplarından duyuran Milik, paylaştığı videoda "Sevgili hayranlarım, oyuna döndüm. Beni hem sahada hem de Tinder'da bulabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Polonyalı futbolcuyla tanışmak isteyenler, uygulamaya girerek Milik'in hesabını "sağa kaydırmak" ve ilgisini çekebilecek bir mesaj yollamak. Milik, iki hafta boyunca kendisine gelen mesajları bizzat okuyacak ve en çok ilgisini çeken 4 kişiyle buluşacak.

İlginç anlaşmayı "Taraftarla buluşmanın yeni bir yolu" olarak nitelendiren Milik, "Teknoloji, bizi spor gibi birbirimize yaklaştırıyor. Tinder, her şeyden önce yeni insanlarla tanışma platformudur. Biz de hayranlarını, idolleriyle iletişime geçirmek için sabırsızlanıyoruz. Bu yeni maceraya başlamayı iple çekiyorum." ifadelerini kullandı.

Napoli de resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Tinder'da bir girişim başlatan ilk futbol kulübü olmaktan memnun olduklarını dile getirdi.

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