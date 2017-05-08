Balıkesirspor: 1 - Manisaspor: 2

TFF 1. Lig'de Balıkesirspor sahasında, kümede kalma mücadelesi veren Manisaspor'a 2-1 mağlup oldu. Manisaspor bu sonuçla puanını 36'ya çıkardı, iç sahadaki altıncı maçında da galip gelemeyen Balıkesirspor ise 39 puanda kaldı.

STAT: Atatürk Stadyumu

HAKEMLER: Hakan Ceylan, Muhammet Yumak, Mehmet Yıldırım



BALIKESİRSPOR: Vukovic, Oğuzhan, Cüneyt, Glumac, Bülent, Nizamettin (Dk.80 Emre Akkaş), Çağatay, Eray (Dk.67 Anıl), İshak, Foxi (Dk.46 Doğa), Abdülkadir

MANİSASPOR: İsmail, Fahri, Erman, Dimov, Ufuk, Umut (Dk.90 Hüseyin), Bakaki (Dk.65 Hakan), Perovic, Metin, Gökhan, Bahattin (Dk.88 Emre Öztürk)



GOLLER: Dk. 83 Abdülkadir (Balıkesirspor), Dk.35 Perovic, Dk.85 Erman (Manisaspor)

SARI KARTLAR: Glumac, Çağatay, Nizamettin, Bülent (Balıkesirspor), Bahattin, Gökhan ( Manisaspor)



İLK YARIDAN NOTLAR

11. dakikada Balıkesirsporlu İshak Çakmak'ın yaklaşık 35 metreden çektiği sert şut kale direğinin yanından auta çıktı.



13. dakikada ev sahibi takımda bu kez Foxi şansını denedi, top yine çerçeveyi bulmadı.



16. dakikada Manisasporlu Ufuk, soldan ceza sahasına girip, vurdu. İyi yer tutan Vukovic topu kornere attı.



19. dakikada Bahattin kaleci Vukovic ile karşı karşıya kaldı. Ancak Vukovic yine başarılıydı.



35. dakikada konuk takım golü buldu. Çağatay'ın kaptırdığı topla başlayan Manisaspor atağında Perovic, aşırtma bir vuruşla kaleci Vukovic'i avladı: 0-1.

İKİNCİ YARIDAN NOTLAR

47. dakikada Doğa'nın rövaşatasında Manisaspor top defanstan döndü.



75. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Nizamettin'in pasında sağ çaprazda uygun durumda topla buluşan Oğuzhan'ın vuruşunda top filelerle buluşmadı.



83. dakikada Balıkesirspor eşitliği sağladı. Emre'nin şutunda defanstan dönen topa Doğa vurdu. Kaleci İsmail'in çeldiği meşin yuvarlak Abdülkadir'in önünde kaldı. Golcü futbolcu fırsatı affetmedi ve fileleri havalandırdı: 1-1.



85. dakikada Manisaspor yeniden öne geçti. Umut'un kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Erman kafayla topu ağlarla buluşturdu: 1-2.