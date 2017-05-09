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Chelsea - Sunderland
FUTBOL

Chelsea kazandı Middlesbrough küme düştü

Premier Lig'in lideri Chelsea, şampiyonluk yolunda çıktığı kritik mücadelede Middlesbrough'u 3-0 yendi. Konuk ekip küme düştü

09 Mayıs 2017 Salı, 00:22:15 Güncelleme: 00:25:19

Premier Lig'in 36. haftasında lider Chelsea, kümede kalma mücadelesi veren Middlesbrough'u ağırladı. Mavi-beyazlılar, mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Chelsea'yi zafere götüren goller, 23. dakikada Diego Costa, 34. dakikada Marcos Alonso ve 65. dakikada Nemanja Matic'ten geldi. Chelsea'de ayrıca Cesc Fabregas, Premier Lig'de 10 asist sayısına ulaşan ilk futbolcu oldu.

Chelsea, bu sonuçla puanını 84'e yükseltti ve ligin bitimine kendisi gibi 3 maçı kalan Tottenham'la arasındaki puan farkını 7'ye çıkardı. 28 puanda kalan Middlesbrough ise Sunderland'den sonra küme düşen ikinci takım oldu.

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