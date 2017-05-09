Fikret Orman: Şampiyonluktan hiç şüphem yok

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın, derbi sonrası soyunma odasına inerek futbolculara moral verdiği belirtildi. Gazete Habertürk'ün haberine göre, Orman’ın, “Takmayın kafanıza, sıkıntı yok. Biz iyi futbol oynadık, galibiyeti hak ettik ama olmadı. Şans da yanımızda değildi. Bu bir yol kazası. Şampiyon olacağımızdan hiç şüphem yok” dediği öğrenildi.

YÖNETİMDEN ÖZELEŞTİRİ: 'İŞ BİTTİ' HAVASI BİZİ YAKTI

Derbide yaşanan son saniye şoku, taraftarlar ve futbolcular gibi yönetimi de adeta perişan etti. Kaçan 2 puana çok üzülen Siyah-Beyazlı yöneticiler, “Böyle kritik bir maçın son anında nasıl böyle gol yiyoruz, anlamak mümkün değil. F.Bahçe zaten ikinci yarı ne yaptığını bilmiyordu. Dağılmış rakibe karşı ikinci golü atamadık. Geçen hafta Başakşehir maçındaki gibi yine ciddiyetten uzaktık. Bizim futbolcular ‘iş bitti’ havasına girince böyle oldu” şeklinde isyan ettiler.