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Galatasaray'da divan ertelendi

Galatasaray Kulübünde yarın yapılması planlanan aylık olağan divan kurulu toplantısı, 15 Mayıs Pazartesi gününe ertelendi

09 Mayıs 2017 Salı, 13:20:02 Güncelleme: 13:21:47

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Gayrettepe Dedeman Oteli'nde tüm salonların dolu olması nedeniyle divan toplantısının, 15 Mayıs Pazartesi gününe alındığı duyuruldu.

İrfan Aktar başkanlığında gerçekleştirilecek toplantıda, kulüp ile bağlı ortaklıklarının 31 Mart 2017 tarihi itibarıyla düzenlenmiş mali, idari ve sportif raporları, yönetim kurulu tarafından sunulacak.

Ayrıca mali, idari ve sportif raporlarla ilgili denetim kurulunun tespit ve incelemesi, üyelere aktarılacak. Toplantıda güncel gelişmeler de görüşülecek.

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