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Trabzonspor'da Adanaspor maçı hazırlıkları devam etti

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Adanaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü

09 Mayıs 2017 Salı, 15:23:46 Güncelleme: 15:25:40

Bordo-mavililer, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına ve taraftara kapalı bir antrenman gerçekleştirdi.

Antrenmanda futbolcuların denge ve kuvvet çalışması yaptıkları kaydedildi.

Trabzonspor'da ligin 29. haftasındaki Gençlerbirliği maçında kasığından sakatlık geçiren ve Kayserispor maçında forma giyemeyen Okay Yokuşlu'nun Adanaspor maçında görev alabileceği belirtildi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Adanaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

 

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