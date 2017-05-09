ÖNE ÇIKANLAR
Galatasaray
FUTBOL

Galatasaray'da dev zirve sona erdi

Galatasaray'da futbolcularla ilgili yapılan yönetim kurulu toplantısı sona erdi. Başkan Dursun Özbek, Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gidiyor

09 Mayıs 2017 Salı, 18:04:19 Güncelleme: 18:17:13

Galatasaray'da futbolcularla ilgili TT Arena'da yapılan yönetim kurulu toplantısı sona erdi.

NTV Spor'un haberine göre; yaklaşık 2 saat süren toplantıda, Bruma, Sneijder, De Jong ve Chedjou için herhangi bir para cezası ve kadro dışı bırakma kararı çıkmadı. Başkan Dursun Özbek, Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gidiyor.

Öte yandan camianın ileri gelenlerinden Dursun Özbek'e, "Başkan yeni yönetim yap. Sen inşaat işlerine bak, futbol kısmını başkasına bırak" şeklinde baskı yaptığı öne sürüldü.

Ayrıntılar birazdan...

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 1
  • Misafir 6 dakika önce
    yönetim istifa !
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Bu hafta ne yapsak? (12 Mayıs 2017)
KÜLTÜR-SANAT

Bu hafta ne yapsak? (12 Mayıs 2017)
Bu hafta ne yapsak? (11 Mayıs 2017)
KÜLTÜR-SANAT

Bu hafta ne yapsak? (11 Mayıs 2017)
Bu hafta ne yapsak? (10 Mayıs 2017)
KÜLTÜR-SANAT

Bu hafta ne yapsak? (10 Mayıs 2017)
Aziz Yıldırım salona girebilecek
BASKETBOL

Cezaya rağmen salona girebilecek!