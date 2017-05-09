Galatasaray'da dev zirve sona erdi

Galatasaray'da futbolcularla ilgili TT Arena'da yapılan yönetim kurulu toplantısı sona erdi.

NTV Spor'un haberine göre; yaklaşık 2 saat süren toplantıda, Bruma, Sneijder, De Jong ve Chedjou için herhangi bir para cezası ve kadro dışı bırakma kararı çıkmadı. Başkan Dursun Özbek, Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gidiyor.

Öte yandan camianın ileri gelenlerinden Dursun Özbek'e, "Başkan yeni yönetim yap. Sen inşaat işlerine bak, futbol kısmını başkasına bırak" şeklinde baskı yaptığı öne sürüldü.

Ayrıntılar birazdan...