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17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'nin rakibi Macaristan oldu!

UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye, üçüncü maçında İtalya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale kaldı. Çeyrek finalde rakip Macaristan...

09 Mayıs 2017 Salı, 18:50:01 Güncelleme: 19:20:09

Ay-yıldızlılar, ev sahibi Hırvatistan ve İspanya'nın da yer aldığı A Grubu'ndaki son maçında İtalya ile karşı karşıya geldi.

Rijeka kentindeki Rujevica Stadı'nda oynanan karşılaşmada milli takımın gollerini 5. dakikada Malik Karaahmet ve 74. dakikada Atalay Babacan attı. İtalya'nın tek golünü ise 15. dakikada Pietro Pellegri kaydetti.

İlk karşılaşmada İspanya'ya 3-2 yenilen, ikinci maçta Hırvatistan'ı 4-1 mağlup eden Türkiye, İtalya önünde aldığı galibiyetle puanını 6 yaparak grubunu 2. sırada bitirdi ve çeyrek finale çıktı. Milliler, 12 Mayıs Cuma günü oynanacak çeyrek final maçında, B Grubu'nu lider bitirme ihtimali bulunan Fransa, İskoçya ya da Macaristan ile karşılaşacak.

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