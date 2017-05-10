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Victor Sanchez del Amo Real Betis
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Real Betis'te Victor Sanchez del Amo kovuldu!

La Liga'da bitimine 2 hafta kala Real Betis, teknik direktör Victor Sanchez del Amo'nun görevine son verdi

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 00:59:41 Güncelleme: 01:03:54

Kulüpten yapılan açıklamada, ligde son 3 maçını kaybeden Real Betis'te toplantı yapan yönetim kurulunun, teknik direktör Victor Sanchez del Amo'nun görevine son verilmesini kararlaştırdığı bildirildi. Son iki haftada takımın başında Alexis Trujillo'nun olacağı ifade edildi.

Sevilla temsilcisi, bu sezon 2. kez teknik direktör değişikliğine başvurdu. Uruguaylı Gustavo Poyet'nin yerine 12. haftada Del Amo göreve getirilmişti. Toplam 25 lig maçında takımın başında bulunan İspanyol teknik adam, bu dönemde 7 galibiyet, 13 mağlubiyet ve 5 beraberlik yaşadı.

Son 2 haftasına girilen La Liga'da küme düşme riski bulunmamasına rağmen gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele etme hakkı kazanamayan Real Betis, topladığı 37 puanla 15. sırada yer alıyor.

 

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