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Tolgay Arslan
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Tolgay Arslan sakatlandı

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Bursaspor'la karşılaşacak olan Beşiktaş'a Talisca'nın ardından Atiba Hutchinson dünkü antrenmana çıkmazken Tolgay Arslan da sakatlandı

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 09:37:12 Güncelleme: 09:43:33

Derbide sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Atiba, dünkü antrenmana da çıkmadı... Takımdan ayrı düz koşu yapan Kanadalı’nın Bursaspor maçında oynaması zor görünüyor. Gazete Habertürk'ün haberine göre yıldız orta sahanın yanı sıra derbide kendisini çok zorlayan Tolgay’ın da kasık adalesinde ödem olduğu ve durumunun takip edildiği ifade edildi. Şu an için Arslan’ın da Bursa’ya karşı oynamasının zor olduğu açıklanırken, bu iki ismin dışında Atınç da kalçasındaki ağrıdan dolayı takımdan ayrı koştu. Kaval kemiğinde ödem tespit edilen Demba Ba’nın durumu ise çok ciddi değil.

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