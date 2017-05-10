ÖNE ÇIKANLAR
Paul Pogba
FUTBOL

FIFA, Paul Pogba transferine soruşturma açtı

FIFA, bu yaz başında rekor ücretle Juventus'tan Manchester United'a katılan Paul Pogba'nın transferine soruşturma açıyor

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 10:08:12 Güncelleme: 10:58:04

FIFA, 105 milyon bonservis bedeliyle dünyanın en pahalı futbolcusu konumundaki Paul Pogba'nın transferinde usulsüzlük yapılıp yapılmadığını araştırmak amacıyla Manchester United'dan bilgi istedi.

Bahreyn'in başkenti Manama'da yapılan FIFA'nın yıllık toplantısında, sezon başında Juventus'tan Manchester United'a rekor bonservis bedeli karşılığında geçen Fransız oyuncunun transferi mercek altına alındı.

FIFA tarafından yapılan açıklamada, 24 yaşındaki oyuncunun transferi konusundaki ayrıntıları öğrenmek amacıyla İngiliz kulübü Manchester United'dan bilgi istendiği belirtildi.

Manchester United ise sözleşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşamayacağını, gereken belgelerin transferin gerçekleştiği ağustos ayından itibaren FIFA'nın elinde olduğunu belirtti.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Bu hafta ne yapsak? (12 Mayıs 2017)
KÜLTÜR-SANAT

Bu hafta ne yapsak? (12 Mayıs 2017)
Bu hafta ne yapsak? (11 Mayıs 2017)
KÜLTÜR-SANAT

Bu hafta ne yapsak? (11 Mayıs 2017)
Futbol takımlarının 3 boyutlu logoları
FUTBOL

Adeta sanat eseri! Türkiye'den 1 takım var...
Şansal Büyüka, Galatasaray'ın yeni hocasını açıkladı
FUTBOL

Galatasaray'ın yeni hocasını açıkladı