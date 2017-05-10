Gaziantepspor pes etmiyor

Sezon başından bu yana alınan kötü sonuçlarla ligin dibine demir atan ve teknik direktör Bülent Uygun'un gelişiyle toparlanma sürecine giren Gaziantep ekibi, iki hafta önce düşme hattının hemen üzerinde yer alan Kayserispor ile puan farkını 2'ye kadar düşürdü.

Ancak son iki haftada 1 puan alabilen Gaziantep temsilcisi, ligin bitimine 4 hafta kala 26 puanla 17. sırada kendine yer buldu. Kayserispor'un kazanması, kendisinin de Akhisar Belediyespor'a 6-0 yenilmesiyle düşme hattının hemen üzerindeki rakibi ile puan farkı 7'ye yükselen Gaziantepspor, bu sonuçlarla ligde kalma adına işini zora soktu.

Gaziantepspor, ligin kalan 4 maçında sırayla Galatasaray, Çaykur Rizespor (D), Beşiktaş ve Antalyaspor (D) ile karşı karşıya gelecek.

"İNANMAYAN GELMESİN"

Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, yaptığı açıklamada, geldiği günden bu yana 11 puanlık farkı kapatmaya çalıştıklarını hatırlattı.

Tüm başarıların inançla gerçekleşebileceğine işaret eden Uygun, "Futbolculara her zaman söylüyorum, inanmayan gelmesin. Çünkü bizim inanca ihtiyacımız var. Gerçekten inanırsak başarabiliriz. Biz sonuna kadar savaşacağız. İnşallah başarılı da oluruz." diye konuştu.