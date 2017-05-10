Mustafa Saral: Bu sezonu mutlaka kupa ya da kupalarla tamamlamak istiyoruz

Medipol Başakşehir, 2016-2017 futbol sezonunda Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluk iddiasını sürdürüyor.

Tarihinin en başarılı sezonunu geçiren turuncu-lacivertlilerin, kalan bölümde iki kulvarda çıkacağı maçlarda, kupaları müzesine götürme şansı bulunuyor.

Süper Lig'de lider Beşiktaş'ın derbide Fenerbahçe ile berabere kalmasıyla şampiyonluk şansı artan Medipol Başakşehir, ligde bitime 4 hafta kala 65 puanlı siyah-beyazlı ekibi 2 puan geriden takip ediyor.

Şu anda önünde 4'ü lig, 1'i kupa olmak üzere 5 resmi maçı bulunan Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası yarı final turunun rövanşında Fenerbahçe'yi elediği takdirde finale yükselecek ve bir maç daha yapacak.

PUAN FARKI 7'DEN 2'YE DÜŞTÜ

Süper Lig'in 29. haftasına girilirken Beşiktaş ile Medipol Başakşehir arasında bulunan 7 puanlık fark, bitime 4 hafta kala 2'ye düştü.

Medipol Başakşehir, ligin 29. haftasında sahasında Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ederek puan farkını 4'e indirdi. 30. haftada, Başakşehir maçın bitimine 1 dakika kala Antalyaspor'u 1-0 yenerken Beşiktaş derbide Fenerbahçe karşısında son dakika golüyle 1-1 berabere kaldı.

Lider Beşiktaş'ın 1 puanla geride bıraktığı son iki haftada, Medipol Başakşehir hanesine 6 puan yazdırarak şampiyonluk iddiasını devam ettirdi.

İKİLİ AVERAJDA MEDİPOL BAŞAKŞEHİR ÜSTÜN

Medipol Başakşehir, şampiyonluk hedefi için ligde kalan 4 maçını da kazanıp Beşiktaş'ın puan yitirmesini bekleyecek.

Beşiktaş ile deplasmanda oynadığı maçtan 1-1 beraberlikle ayrılan, sahasında ise 3-1 kazanan Medipol Başakşehir, olası puan eşitliğinde ikili averajda üstünlük sağlamış durumda.

TÜRKİYE KUPASI'NDA YARI FİNALİ GEÇMEYE ÇALIŞACAK

Abdullah Avcı'nın ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'nda da şampiyonluk adayları arasında yer alıyor.

Yarı finalin ilk maçında 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda konuk ettiği Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan turuncu-lacivertliler, 17 Mayıs Çarşamba günü Kadıköy'deki rövanşta finali hedefliyor.

SARAL: 2 KUPA HEDEFİNİ GERÇEKLEŞTİREBİLİRİZ

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Asbaşkanı Mustafa Saral, tarihi bir sezon geçirdiklerini belirterek, "İki kulvarda da yolumuza devam ediyoruz. Bu bizim için büyük bir başarı. Ligde 4, Türkiye Kupası'nda da 2 maçla 2 kupayı kazanabiliriz. Biz takımımıza güveniyoruz." dedi.

İki kulvarda da işi sonuna kadar getirdiklerini ifade eden Saral, bunun artık dönüşü olmadığının altını çizerek şöyle konuştu:

"Tarihimizin en iyi sezonunu geçiriyoruz. Bu sezonu mutlaka kupa ya da kupalarla kapatmak istiyoruz. İnşallah bu da bize nasıl olacak. 6 maçta 2 kupa hedefini gerçekleştirebiliriz."



MEDİPOL BAŞAKŞEHİR VE BEŞİKTAŞ'IN KALAN MAÇLARI

Lider Beşiktaş ve ikinci sıradaki Medipol Başakşehir'in, Süper Lig'de sezonun kalan bölümünde çıkacağı maçlar şöyle:

Maç haftası Beşiktaş'ın rakipleri Medipol Başakşehir'in rakipleri 31. Bursaspor (D) Gençlerbirliği 32. Kasımpaşa Trabzonspor (D) 33. Gaziantepspor (D) Adanaspor 34. Osmanlıspor Kayserispor (D)