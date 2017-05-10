Malatya İnönü Stadı yıkılıyor

Yıllardır Malatya futbolunun yükünü çeken İnönü Stadı, yeni yapılan stadyumun önümüzdeki sezon hizmete girecek olmasıyla birlikte TOKİ'ye devredilerek yıkılacak. İHA'da yer alan habere göre Malatya İnönü Stadı'nın yıkımının önümüzdeki ay yapılmasının planlanıyor.

Adını eski Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'den alan stadı, yeni sezonda şehrin merkezinin dışına yapılan 27 bin seyirci kapasiteli yeni Malatya Stadyumu'nun kullanılacak olması nedeniyle haziran ayında kademeli olarak yıkılacak. Stadın arsasının ise şehir parkı olarak kullanılması planlanıyor.

1970 yılında yapılan stat Malatyaspor'un Balkan Kupası ve UEFA Kupası gibi uluslararası müsabakalarına da ev sahipliği yaptı.

İnönü Stadı, Malatyaspor'un 1983-84 sezonunda namağlup olarak 2. Lig'den 1. Lig'e çıkması, 1987-88 sezonunda 1. Lig'deki en iyi derecesini yaparak ligi 3. sırada tamamlaması, 1988-89 sezonundaki Balkan Kupası, 2000-01 sezonunda 1. Lig'e çıkması ve 2004 yılında UEFA Kupası'nda İsviçre'nin Basel takımı ile karşılaşmasına tanıklık etti.